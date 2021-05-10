مندوب فلسطين بالجامعة العربية: نتعرض لـ مجزرة دموية بشعة.. فيديو

قال السفير دياب اللوح، مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن ما يجري في فلسطين مجزرة دموية بشعة تعرض لها الشعب الفلسطيني.



وأضاف "اللوح"، أثناء مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، كان هناك قصف واعتداءات على الشعب الفلسطيني أسفر عن استشهاد ما يزيد على 20 شخصا من بينهم أطفال".



وتابع "ما يحدث في فلسطين جرائم حرب تضاف إلى سلسلة جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني".



وأوضح "ما يحدث في فلسطين جرائم ضد الإنسانية، والحل هو إيجاد حلول وليس إدارة الأزمة، لأن كل ما حدث كان محاولة لإدارة الأزمة".