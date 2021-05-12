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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الفلسطينية: 43% من ضحايا العدوان الإسرائيلي أطفال ونساء

العدوان الاسرائيلي
العدوان الاسرائيلي على غزة

قال  دكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن 43% من ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر فى قطاع غزة هم من الأطفال والنساء، جراء الاستهداف المتعمد لمنازل المواطنين بالأحياء السكنية المكتظة.

وبحسب اخر احصائيات لوزارة الصحة الفلسطينية اليوم، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الاثنين الماضي، إلى 48 شهيدا و300 جريح.

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جدير بالذكر أن قوات الاحتلال  شنت صباح اليوم، غارات علي شمال قطاع غزة، استهدفت  منزل  القيادي في حركة حماس صلاح دهمان ووجهت تحذيرات للمستوطنين الإسرائيليين بالبقاء في منازلهم.

وقالت قوات الاحتلال إن منزل القيادي صلاح دهمان كان يستخدم لتخزين وسائل قتالية تابعة لحماس.

وطالب الجيش الإسرائيلي سكان المستوطنات قرب غزة البقاء في منازلهم للاشتباه بعملية تسلل.

وأصيب 6 شبان فلسطينيين، صباح اليوم، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات اندلعت في مدينة بيت لحم وقرية مراح رباح جنوبا، فيما اعتقل 7 آخرون.

وأفادت مصادر فلسطينية لوكالة "معا" أن مواجهات اندلعت في ساحة المهد ببيت لحم بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص المعدني صوبهم، ما أدى الى إصابة ثلاثة منهم بجروح، جميعها في القدم.

وأضافت، أن جنود الاحتلال قاموا بتكسير زجاج عدد من المركبات المصطفة في منطقتي باب الدير والمسلخ بمدينة بيت لحم.
وفي قرية مراح رباح، أصيب ثلاثة شبان بأعيرة معدنية خلال مواجهات اندلعت في محيط مدرسة البنات.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلي أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سترسل غدا مبعوثا إلى إسرائيل للتوسط في تهدئة مع القطاع.

الصحة الفلسطينية أشرف القدرة وزارة الصحة الفلسطينية العدوان الإسرائيلي قطاع غزة جو بايدن

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