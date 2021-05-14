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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الفلسطينية: 119 شهيدا حصيلة الغارات على غزة

صدى البلد

ارتفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية على غزة، صباح الجمعة، إلى 119 شهيدا، فيما أعلنت إسرائيل رصد إطلاق 190 قذيفة من القطاع.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن حصيلة القصف الإسرائيلي المستمر منذ الاثنين الماضي ارتفعت إلى 119 منهم 28 طفلًا و15 سيدة، ورجل مسن.
 

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وذكرت أن 621 فلسطينيا أصيبوا خلال العدوان الإسرائيلي، بجروح مختلفة، منهم 139 طفلًا و66 سيدة.

ووفق البيانات الفلسطينية، فإن نحو 2100 منزل تعرضت للأضرار منها 500 دمرت بشكل كلي، على جانب تدمير واستهداف نحو 60 مقرا حكوميا.

واستمرت الليلة الماضية وصباح اليوم الغارات بمشاركة 160 طائرة إسرائيلية مرة واحدة وفق الناطق باسم الجيش الإسرائيلي.

وكان أعنف قصف على شمال قطاع غزة، حيث شنت الطائرات الإسرائيلية نحو 150 غراة في دقائق، مع قصف مدفعي عنيف جدا خلف العديد من الضحايا.

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