محافظ بورسعيد يفتتح سوق العصر بحي العرب ويشدّد على إزالة العشوائيات.. شاهد

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد منذ قليل سوق العصر (١ و٢) ضمن سلسلة الأسواق الحضارية الحديثة التى تشهدها بورسعيد حاليا تماشيًا مع الطفرة التنموية فى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن الأجهزة التنفيذية بحي العرب والأجهزة الأمنية عفوا على ازالة الاشغالات والأسواق العشوائية وأماكن التجمعات بمحيط سوق العصر ٢،١ بحى العرب .

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية والامنية بحي العرب قامت بحملة مكثفة على الأسواق الشعبية العشوائية بالمنطقة وذلك استكمالا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع التجمعات والحد من انتشار العدوى والحفاظ على الصحة العامة .



وشدّد الغضبان على استمرار التنسيق مع شرطة المرافق و قسم شرطة العرب، لرفع الإشغالات المتواجدة وبائعي الفاكهة والخضار بحرم الطريق العام بشارع الدقهلية والقليوبية ومحيط سوق العصر ١ - ٢ وفض التجمعات الخاصة بالباعة الجائلين، وفتح الطريق أمام المارة ورفع أطنان من القمامة والمخلفات والرمال والمنقولات الخشبية المتهالكة .

ووجّه محافظ بورسعيد على ضرورة التنبيه على الباعة الجائلين بالالتزام وعدم العودة والتجمع لعدم الإضرار بالصحة العامة ومنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد خصوصاً بعد رفع المخلفات التي نتجت عن إزالة الإشغالات و للحفاظ على المظهر العام محيط سوق العصر ١ - ٢ على أن يتم تطبيق القانون لكل من يُخالف ذلك التعليمات وهذا لتحقيق السيولة المرورية للسيارات والمواطنين.

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