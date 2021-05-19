باستثمارات ١٥ مليون دولار .. محافظ بورسعيد: إقامة مصنع لإنتاج الغازات الطبية والصناعية

باستثمارات ١٥مليون دولار

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، بأنه سيتم إقامة مصنع لإنتاج الغازات الصناعية والطبية باستثمارات تقدر ب ١٥ مليون دولار ، وذلك بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد علي مساحة ١٠٠٠٠م٢ لدعم القطاع الطبي والصناعي

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها محافظ بورسعيد، إلي إدارة المنطقة الصناعية، وبحضور اللواء علاء المالكي مدير المنطقة الصناعية، وأحمد زغلف رئيس حى الجنوب ومسئولي شركة غازات.

وأكد محافظ بورسعيد ، أن مصنع إنتاج الغازات سيضخ إنتاجة من الأكسجين الطبي اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية، ودعم العديد من المشروعات الإنتاجية كذلك الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية وصناعة الورق والمنسوجات وعدد من الصناعات الغذائية والدوائية،فضلًا عن أهمية منتجات المصنع من غازات النيتروجين والأرجون اللازمين للعديد من العمليات الإنتاجية وخاصًة في الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية.

وشدد على أن بورسعيد تشهد لأول مرة هذا النوع من الصناعات ، والتى تأتى ضمن الطفرة المحدثة بالمنطقة الصناعية ووجود كيانات عملاقة ساهمت فى تحقيق أعلى مستوى اقتصادى بالمنطقة ، مشيرا إلى انه سيتم تشغيل المصنع خلال عام من الآن .

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