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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبرزهم الكينج وعادل إمام ويسرا.. نجوم ينعون سمير غانم بعد رحيله

الراحل سمير غانم
الراحل سمير غانم

شارك العديد من النجوم في دفتر عزاء الفنان الراحل سمير غانم ونشروا كلمات النعي والرثاء للكوميديان الذي أثرت وفاته في ملايين المصريين. 

وكان من أبرز هؤلاء النجوم الذين كتبوا كلمات نعي للراحل سمير غانم كل من الكينج محمد منير، عادل إمام، أحمد حلمي، محمد هنيدي، أحمد العوضي، درة وهند صبري، ويسرا وإسعاد يونس وشريهان. 

دفتر عزاء سمير غانم 

وكتب الكينج محمد منير على حسابه بموقع فيسبوك:" رحم الله الفنان العظيم سمير غانم ... صاحب الكوميديا التلقائية و خالص عزائي إلى الأخت العزيزة دلال عبد العزيز و الأسرة..  البقاء لله".

وعبر الفنان عادل إمام عن حزنه على رحيل رفيق عمره عبر حساباته الرسمية بنشر صور لهما سويا والتعليق عليها:" مع السلامة يا سمير .. مع السلامة يا حبيبي .. حتوحشني اويييي".

شارك الفنان أحمد حلمي في دفتر عزاء سمير غانم بكلمات مؤثرة ، عبر حسابه بتطبيق انستجرام، ونشر له صورة علق عليها قائلا:" اللي كان بيفرحنا في زعلنا مشي وسابنا لزعلنا عليه.. صحيح الموت علينا حق .. بس صدمة فراقك كبيرة أوي .. حزن وزعل كبير مخلي الواحد مش قادر يصدق إنك مشيت.. بس متغلاش على اللي خلقك ..الله يرحمك ويحسن اليك .. وفي الجنة ونعيمها يا رب .. ادعو له بالرحمه والمغفره .. امانه عليكوا تدعوله". 

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ونشرت الفنانة يسرا عبر انستجرام، صورة لها مع الراحل سمير غانم من كواليس تصوير مسلسلهما شربات لوز، وعلقت عليها قائلة: "صديقي و حبيبي و حبيب الكل وجع القلب على فراقك ما يتوصفش، كنت قيمة و قامة فنية لن تعوض، رسمت الضحكة على وشوش الملايين يا سمورة و غيابك واجع قلوبنا كلنا. 

واستطردت يسرا:" إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يصبرنا جميعا على فراقك يا حبيبي و يصبر دنيا و إيمي و يشفي دلال قادر يا كريم". 

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وداعا مسعودي.. أحمد العوضي ينعى سمير غانم

"وداعا يا صاحب الفضل" هكذا بدأت الفنانة إسعاد يونس نعيها للراحل سمير غانم عبر انستجرام، ووجهت له رسالة قائلة:" يا رفيق الرحلة، يا شقيق الروح، يا أطيب و أحن خلق الله، يا ضحكة مصر و طيابة قلبها، يابو نفس نقية وراضية، وداعا يا الغالي بالقوي، السلام أمانة يا حبيبي و إلى الملتقي".

وكتبت الفنانة شريهان كلمات عزاء مؤثرة لزميلها الراحل قائلة:" مؤسس عظيم في بناء عظام المسرح المصري، الضحكة الصادقه اللي من القلب للقلب بدون أي مجهود أو أي استئذان فقدت أبرز فرسانها  الغالي ‫سميرغانم".

 

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