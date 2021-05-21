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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيماء سيف وهشام جمال يودعان الراحل سمير غانم

الفنان الراحل سمير
الفنان الراحل سمير غانم

حرص كل من شيماء سيف وهشام جمال على توديع الفنان الراحل سمير غانم في مستشفى الصفا بعد وفاته اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. 

وفاة سمير غانم

توفي سمير غانم عن عمر يناهز 84 عاما، بعد حوالي عام من وفاة رفيقه في ثلاثي أضواء المسرح جورج سيدهم الذي رحل في مارس 2020.

جنازة سمير غانم

يشيع جثمان الفنان الراحل سمير غانم غدا من مسجد المشير بعد صلاة الجمعة، حسبما أكد الفنان هشام جمال.

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أخر ما قاله الفنان سمير غانم عن ثلاثي أضواء المسرح قبل وفاته .. فيديو

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وداعا يا ضحكة مصر.. أحمد صلاح حسني ينعى سمير غانم

رحلة سمير غانم 

سمير غانم مواليد عام 1937 تخرج فى كلية الزراعة جامعة اﻹسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا ثلاثي أضواء المسرح الذى لمع من خلال مجموعة الاسكتشات الكوميدية الشهيرة ، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

بعد وفاة الضيف أحمد قدم مع جورج سيدهم عدة مسرحيات ، وفي ثمانينات القرن العشرين لمع نجمه في سماء فوازير رمضان التى قدمها لعدة اعوام ، هذا الى جانب عدد ضخم من الاعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية البارزة .

 

 

 

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