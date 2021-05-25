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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: روسيا وأمريكا تناقشان كل جوانب إعداد القمة المرتقبة بين بوتين وبايدن

صدى البلد

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية ستناقشان مختلف جوانب القمة المرتقبة بين الرئيسين، فلاديمير بوتين وجو بايدن، بما في ذلك الصيغة ومشاركة الوفدين واعتماد الوثائق.
وأضاف بيسكوف - في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" الرويسة، ردا على سؤال حول ما إذا كان اللقاء بين بوتين وبايدن، سيعقد بشكل انفرادي أو بمشاركة الوفدين - : "لم يتم تحديد التفاصيل بعد، وسيتم بحث ذلك".
وحول ما إذا كان الرئيس الروسي يخطط لإجراء اتصالات مع القيادة السويسرية خلال زيارته لجنيف، قال المتحدث "لم يتضح أي شيء بعد حول اللقاءات".
وأعلن الكرملين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي جون بايدن، سيلتقيان في جنيف يوم 16 يونيو المقبل.
وعقد سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف ومستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي، جيك سوليفان، قبل ذلك، محادثات في جنيف اتفقا خلالها على أن تطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة من شأنه أن يلبي مصالح البلدين ويسهم في استقرار العالم.

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