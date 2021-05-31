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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مني زكي من افضل الممثلين

محمد فراج: لعبة نيوتن المفترض كان يعرض في رمضان قبل الماضي وتم تأجيله

الفنان محمد فراج
الفنان محمد فراج

قال الفنان محمد فراج ، إن هذا العام كان صعب في العمل ولكنني نجحت في عملي وفي حياتي نتيجة المجهود الذى بذلته، مؤكدا أن مسلسل لعبة نيوتن كان المفترض له أن يعرض في رمضان قبل الماضي وتم تأجيله عامين.


وأضاف  محمد فراج، خلال لقائه في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، أن تأجيل عرض المسلسل جاء في صالح العمل الفني، مؤكدا أن هذا أول عمل أقوم بتمثيلة مع مني زكي في التليفزيون وشخصية مؤنس في مسلسل لعبة نيوتن هناك من احبها وهناك من كرهها.


وأوضح الفنان محمد فراج ، أن شخصية مؤنس تم كتابتها بشكل محكم جدا، مشيرا إلي أن مني زكي من افضل الممثلين الذين أحببت العمل معهم .

 

من جانبها قالت الفنانة منى زكي، إن الخوف دائما متواجد لدي ولكنني اعتبره مثل " البطانة" تحتي ولا أجعله يؤثر علي، مؤكدة أن الفن مغامرة وانا أمتلك الأساسيات الفنية اللازمة.


وأشارت منى زكي، إلى أن مسلسل لعبة  نيوتن أعجبني جدا وأعجبت به اكثر عنما قرات الأوراق الخاصة به لافتا إنني اتلقي الدعم والمساندة من أصدقائي ومن مخرج العمل وهذا جعلني أشعر بالطمأنينة.

 

ونوهت مني زكي، إلى أن عدم الظهور الدائم علي الشاشة يقلل الخوف كما إنني كان لدي طاقة كبيرة جدا وأريد إخراجها في دوري في مسلسل لعبة نيوتن مؤكدا أن دوري في المسلسل وظهوري في شخصية مدام هناء لا يتوافق مع شخصيتي الحقيقية بالمرة وليس هناك أي وجه للتشابه وقاسية جدا علي احمد زوجي .

 

محمد فراج لعبة نيوتن منى زكى اخبار التوك شو اخبار المشاهير

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