عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لعبة نيوتن

محمد فراج يكشف أغرب رد فعل عن دوره بـ لعبة نيوتن والذي أثار إعجابه

صدى البلد

كشف  محمد فراج عن أبرز ردود الأفعال التي تلقاها حول دوره في شخصية " الشيخ  مؤنس " في مسلسل " لعبة نيوتن “ الذي عرض  في موسم رمضان المنقضي قائلاً: ”منذ عرض العمل وتلقينا ردود أفعال   كثيرة عبر المنصات المختلفة   وعبر السوشيال ميديا والتي عكست إلى حد كبير صدق ونجاح العمل بدرجة كبيرة".


لكن فراج تابع  في لقاء   خاص  خلال برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON " في حلقة خاصة استضافت فيها الإعلامية لميس الحديدي  أبطال مسلسل " لعبة نيوتن " الذي اذيع  في الموسم الرمضاني الماضي  قائلاً : " رغم كل ردود الأفعال إلا أن أبرز الردود الصادقة التي وصلته أن أحد المتابعين قال له أنه أثناء مشاهدة العمل كان يشعر بوجود كاميرا خفية تقوم بتصوير البني أدمين طبيعين وعاديين وشبهنا بمشاكلهم الي شبهنا الي إحنا عمرنا  ما فكرنا فيها إلى هذا الحد  وكأنها ليست مشاهد تمثيل   لكنها  تبدو واقعية وكأن  الناس التي تقوم بالدور يعيشون حياتهم الطبيعية بمواقفهم   العادية وتم تصويرها  بكاميرا خفية   ثم عرضت على شاشة التلفزيون  ".


ومازحته   الحديدي  قائلة  :  أكتر كوميكسات إلى اتعملت كانت عن " فك كرب مسلمة "  في  إطار شخصية الشيخ مؤنس ليرد  فراج قائلاً : "   بفكر أطبع  كروت باسم الشيخ مؤنس لفك كرب المسلمات ".

 


 

ترشيحاتنا

بعد وفاتها بكورونا.. تفاصيل عزاء الفنانة الراحلة نادية العراقية

في حوار مع فرانس برس.. عناني يكشف عن مفاجأة مرتقبة للعاملين في قطاع السياحة

جريمة الحوامدية .. استشاري نفسي يكشف حالة الأب عند ارتكاب فعلته

بعد منشور العيش والملح.. أحمد السقا يقابل مها أحمد ومجدي كامل بالبلوك

هل يجوز قضاء زكاة الفطر بعد العيد وما الواجب على من نسيها؟

للكشف عن كورونا .. ما هو اختبار CRP؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. قرارات حكومية جديدة لمواجهة فيروس كورونا

أول رد من رئيس الوزراء على مطالب استثناء المدن الساحلية من مواعيد الإغلاق

الإعلامي رامي رضوان يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم ودلال عبد العزيز ..فيديو

5 حالات تسمح للأسر الفقيرة بصرف مساعدات استثنائية من الضمان

إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

كاف يصدم الزمالك بشأن مباراة الترجي التونسي والمولودية

التعليم العالي توضح موقف طلاب الجامعات الخاصة والأهلية من استكمال الدراسة وموعد الامتحانات

بن سلمان: مشاريع مستقبلية في أفريقيا ب 3 مليارات دولار خلال العام الحالى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسرعة رهيبة.. سحلية تسحب دودة من فم رجل في مقطع فيديو غريب

اكتشاف مذهل.. أسماك القرش تمتلك تقنيات GPS حديثة لتحديد المواقع.. صور

قبل أشهر من الزفاف.. عروس في ورطة بعد صبغ فستانها باللون الأسود|صور

كل 5 ثوان.. حقيقة تصوير هواتف آيفون مستخدميها دون إذن|صور

فيديو

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

المزيد

ساحة رأي

فاطمة حسن تكتب: فلسطين مدرسة الصمود

حنان محمود إبراهيم تكتب: وفاء القائد

غادة جابر تكتب: محاكم إسرائيلية تحكم لصهيون

رجب الشرنوبي يكتب: البيت «الأسود».. الراعي الرسمي للإرهاب!!!

إبراهيم عمران يكتب: مصر تنتصر للقضية الفلسطينية

دعاء عبدالقادر تكتب: أزواج لكن غرباء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

بهجت العبيدي

موت الموت.. ما بعد الإنسانية

إسلام كمال

محصلة المساعى المصرية لإنقاذ الفلسطينيين

أحمد نجم

توحيد الصف قبل إقامة الدولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ