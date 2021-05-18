محمد فراج يكشف أغرب رد فعل عن دوره بـ لعبة نيوتن والذي أثار إعجابه

لعبة نيوتن

كشف محمد فراج عن أبرز ردود الأفعال التي تلقاها حول دوره في شخصية " الشيخ مؤنس " في مسلسل " لعبة نيوتن “ الذي عرض في موسم رمضان المنقضي قائلاً: ”منذ عرض العمل وتلقينا ردود أفعال كثيرة عبر المنصات المختلفة وعبر السوشيال ميديا والتي عكست إلى حد كبير صدق ونجاح العمل بدرجة كبيرة".



لكن فراج تابع في لقاء خاص خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON " في حلقة خاصة استضافت فيها الإعلامية لميس الحديدي أبطال مسلسل " لعبة نيوتن " الذي اذيع في الموسم الرمضاني الماضي قائلاً : " رغم كل ردود الأفعال إلا أن أبرز الردود الصادقة التي وصلته أن أحد المتابعين قال له أنه أثناء مشاهدة العمل كان يشعر بوجود كاميرا خفية تقوم بتصوير البني أدمين طبيعين وعاديين وشبهنا بمشاكلهم الي شبهنا الي إحنا عمرنا ما فكرنا فيها إلى هذا الحد وكأنها ليست مشاهد تمثيل لكنها تبدو واقعية وكأن الناس التي تقوم بالدور يعيشون حياتهم الطبيعية بمواقفهم العادية وتم تصويرها بكاميرا خفية ثم عرضت على شاشة التلفزيون ".



ومازحته الحديدي قائلة : أكتر كوميكسات إلى اتعملت كانت عن " فك كرب مسلمة " في إطار شخصية الشيخ مؤنس ليرد فراج قائلاً : " بفكر أطبع كروت باسم الشيخ مؤنس لفك كرب المسلمات ".



