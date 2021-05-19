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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لعبة نيوتن

منى زكي: اتخضيت من هجوم الستات على شخصية هنا بمسلسل لعبة نيوتن

منى زكي
منى زكي

كشفت الفنانة منى زكي أنها تعرف في الحياة الواقعية  نماذج تشبه شخصية  " هنا " التي قامت بتأدية دورها في مسلسل لعبة نيوتن  قائلة : أنا أعرف ناس كتيرة تشبه هنا  وبدأت أخد منهم  كلهم  لغة الجسد وحركة إيديهم   وطريقة عينيهم وبراءتها  " لقطت من كل النماذج الي تشبه  هنا “ في الواقع عشان اقدر  أكون شخصية  ” هنا ".


وأضافت منى زكى خلال لقاء   خاص  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON " في حلقة خاصة إستضافت فيها الإعلامية لميس الحديدي  أبطال مسلسل " لعبة نيوتن " قائلة : " اللي خضني ردود أفعال   بعض الستات على شخصية ط هنا " لأننا في الشرق الاوسط أو مصر متربيين ان الست دائماً هي  من تلجأ   للخضوع  رغم أن شخصية " هنا" عندما تركت حازم  وأحبت  " مؤنس  " كان السبب الرئيسي في ذلك  أن مؤنس  قام بإرجاع إبنها لها فضلاً عن إحترامه لها  وبيقدرها  فهي لم تحبه لكنها أعجبت به لهذين السببين فقط خاصة أن زوجها الاول كان يقوم بسببها عشان كده اختارته لأنه بيحترمها   وبيديها اللي فقدته  من قبل زوجها الاولاني أخدت ثقة في نفسها".


ورداً على هجوم بعض نماذج السيدات على شخصية هنا ولماذا  أخفت  طلاقها عنه قالت : "هجاوب على بعض أنواع الهجوم التي تعرضت لها شخصية " هنا "   ليه هي خبت أنها تطلقت عليه ؟ السبب بسيط    هي كانت ناوية تقول له هي بس كانت مستنية تأهل نفسها وتحاول تنسى حازم   لانها شخصية نظيفة من جواها عشان تبقى هناك  علاقة بجد ".


ورداً  على إتهامات  التي وجهت لشخصية " هنا " كونها تروج لفكرة ضعف الستات قالت : مش حقيقي أبداً بدليل أنها لما استطاعت الوقوف على قدميها وصلبت نفسها  وقررت أن تقوم بكل شيء بمفردها صحيح اخدت قرار مش صح بس عادي لانها فترة تخبط الست أول ماتطلق من زوجها أول شخص بتقابله بيحصل نوع من الارتباط الخاطئ وده طبيعي ومعروف لانه محاولة لنسيان الشخص   الذي تحبه فترة تخبط  في شخصية " هنا "   لانها لا تملك الخبرة لاختيار الاختيارات الصحيحة ".


واصلت  : " الرسالة في نهاية المسلسل والتي أعتقد أن المشاهد   اقتنع بها أنه لايحكم على أحد بمجرد نتصرف أو  شكل  ماحدش عارف كل واحد   بيمر بإيه؟


 


 

الفنانة منى زكي هنا لعبة نيوتن مسلسل لعبة نيوتن لميس الحديدي

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