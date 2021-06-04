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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عرض لا شبيك ولا لبيك على مسرح ثقافة الغنايم

ثقافة أسيوط
ثقافة أسيوط

في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة د. أحمد عواض على دعم المواهب الشابة بفرع ثقافة أسيوط، قدمت فرقة قصر ثقافة الغنايم العرض المسرحي "لا شبيك ولا لبيك" والعرض من إنتاج الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحكد الشافعى، العرض تأليف متولى حامد، أشعار الاديب محمد أبو زيد، موسيقي وألحان محمد محمد فرغلي، واستعراضات خالد نصر، ديكور وملابس عبدالله حامد، إخراج ضياء المطيري.

تمثيل مجموعة من المواهب الفنية الشابة ويروي قرار ليشع ابن هيام العفريت العودة إلى المصباح بعدما فشل فى وسوسة البشر فى الارض نظراً لانتشار الفساد فى الحارة، فيقرر ان يذهب إلى مبروك احد سكان الحارة ويطلب منه ان يرجعه الى القمقم، فيعقد معه مبروك صفقة لانه سوف يصلح من  أخلاق أهل الحارة فيوافق العفريت بشرط إعطائه مدة ٣٠ يوم لإكمال الصفقة، فإذا نجح مبروك أصبح العفريت ملك يديه وإذا فشل فسوف يحبسه العفريت فى سرداب مهجور، وتتوالى الأحداث ويستجيب اهل الحارة لدعوة مبروك، خاصة وأن من ورائها مكسب مادى كبير ، اعتقادا منهم انهم سوف يستغلون طيبة مبروك، ولكن تحولت هذه الطيبة إلى شراسه وتسلط من مبروك، فيقومون بالثورة ضده وإعلان أنهم قد تغيروا من داخل أنفسهم وليس بالنقود او القوة الجبرية.

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