كشف غموض العثور على جثة شاب فى الرياح التوفيقى بالقناطر الخيرية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف حادث العثور على جثة شاب بالرياح التوفيقى بمنطقة المنيرة بمركز القناطر الخيرية ، حيث نشبت مشادة بين المجنى عليه وشاب آخر تطورت لمشاجرة، قام خلالها المتهم بضربه بعصا شومة على رأسه ففقد وعيه ، وألقى به فى الرياح التوفيقي .

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن المجنى عليه ، عقب انتهاء الصفة التشريحية وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق ، وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.



تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، اخطارا من المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ بتغيب شاب من قرية المنيرة دائرة المركز، ثم العثور على جثته طافية بالرياح التوفيقي، وجرى انتشالها بواسة فرق الإنقاذ النهري.



وبالفحص والمعاينة تبين الشابين تقدما لخطبة فتاة بقرية المنيرة دائرة المركز، ففضلت أسرة الفتاة المجنى عليه "إسلام ع"، 16 سنة، بدلا من المتهم "إ ي"، 18 سنة، فتحدث المتهم إلى المجني عليه تليفونيا لترك الفتاة إلا أنه رفض ذلك، فقابله وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها الخطيب الأول بضرب المجنى عليه بعصا "شومة" على رأسه ففقد وعيه فى الحال.

ثم ألقى المتهم به بالرياح التوفيقى ليلقى مصرعه غرقا، وجرى انتشال الجثة، وضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وبإرشاده تم ضبط أداة الجريمة.