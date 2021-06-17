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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مديرة نيابة إدارية : نعيش عصرا ذهبيا في تمكين المرأة بشتى المجالات

المستشارة ريهام عز
المستشارة ريهام عز الدين

قالت المستشارة ريهام عز الدين، مدير نيابة الرياض الإدارية بمحافظة كفر الشيخ، نحن في عصر ذهبي لتمكين المرأة في كل المجالات، مشيرة إلى أنه في المجال القضائي تعمل المرأة في النيابة الإدارية وقضايا الدولة ومجلس الدولة والقضاء والنيابة العامة وهذا يعطي شعوراً كبيراً بتمكين المرأة بشكل مؤثر جداً.

جاء ذلك خلال مشاركة المستشارة ريهام عز الدين، في فعاليات التدريب التفاعلي لمديرات النيابة بهيئة النيابة الإدارية حول مهارات وفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة  فى إطار التعاون المشترك بين وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة وهيئة النيابة الإدارية.

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جاء ذلك بحضور المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابةالإدارية، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والمستشار سناء خليل عضو المجلس القومي للمرأة ومقرر اللجنة التشريعية بالمجلس ، القاضية أمل عمار عضوة المجلس ومساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل ، المستشار هاني جورجي رئيس محكمة الإستئناف القاهرة وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة ،الدكتور شريف صلاح استشاري التدريب والتطوير، المستشار أحمد النجار رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف وذلك بمشاركة مجموعة من مديرات النيابة بهيئة النيابة الإدارية.

النيابة الإدارية مناهضة العنف ضد المرأة المجلس القومى للمرأة وزارة العدل محافظة كفر الشيخ الدكتورة مايا مرسى العنف ضد المرأة

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