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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة شبابية.. نادية الجندي تخطف الأنظار عبر انستجرام

نادية الجندي
نادية الجندي

نشرت نادية الجندي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

 

وظهرت نادية الجندي بإطلالة شبابية جذابة مما أثار اعجاب متابعيها.

 

وكانت قد تحدثت الفنانة نادية الجندي عن عاداتها في موسم رمضان، وسبب عدم رؤيتها للمسلسلات في هذا الموسم.

وقالت نادية الجندي إن رمضان شهر الصلاة والصوم وفرصة للتقرب إلى الله لأن الشهر له طقوس خاصة لديها، حيث إنها لا تحب أن تسافر خارج مصر نهائيا في هذا الشهر، وتحب الجلوس في المنزل.


وأوضحت أن العام الماضي هو الوحيد الذي تواجدت فيه بلبنان خلال رمضان بسبب تصويرها مسلسل "سكر زيادة"، وظروف وقف الطيران بسبب فيروس كورونا.ي

وذكرت أن  مشوارها الفني بدأ عام 1958 ومنحها الجمهور لقب نجمة الجماهير بعد أن نجحت أفلامها في تحقيق أعلى إيرادات ودخلت في منافسة مع كبار النجوم مثل عادل إمام ونور الشريف وأحمد زكي ومحمود عبد العزيز.

 

ولكن حياة نادية الجندي الشخصية تعد مثارا للجدل دائمًا، فقد تزوجت مرتين الأولى من النجم عماد حمدي والثانية من المنتج محمد مختار، ورغم أن نادية الجندي قليلة الحديث عن حياتها الخاصة إلا أن البعض اتهمها بالتخلي عن عماد حمدي رغم أنه ساندها ببداية مشوارها الفني ولكن نادية خرجت بأكثر من برنامج تلفزيوني وأكدت أنها لم تتخل عن طليقها، فرغم انفصالهما إلا أنها أكدت مساندتها له طوال فترة مرضه، حيث ظلت بجانبه في المستشفى رغم محاولات الأطباء لمنع زيارتها له بسبب تدهور حالته الصحية وقتها.

 

وبعيدًا عن الجدل حول حياة نادية الجندي الشخصية، فقد قدمت عشرات الأفلام أبرزها بمبة كشر وجبروت امرأة ومهمة في تل أبيب والمدبح ورغبة متوحشة وعصر القوة وبونوبونو وأمن دولة والرغبة واغتيال وامرأة هزت عرش مصر.

نادية الجندي انستجرام مسلسلات مسلسل سكر زيادة إطلالة شبابية

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