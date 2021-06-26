تعرف على سعر ومواصفات أسطول سيارات هوندا في الإمارات | صور

تحظي شركة هوندا اليابانية بمكانة كبيرة فى الأسواق العالمية للسيارات، و بشكل خاص فى دولة الإمارات العربية، لتنوع إصداراتها التى تلبي شرائح كبيرة من المستهلكين باختلاف احتياجاتهم و فئاتهم العمرية.

يستعرض موقع “ًصدى البلد” الإخباري سعر و مواصفات أسطول سيارات هوندا فى السوق الإماراتي.

1-هوندا سيتي

تنتمي سيارة هوندا سيتي موديل 2021 لفئة السيارات السيدان، وتعمل بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة قدرها 121 “حصان” وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

و متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 21.1 كم/ متر، بينما يبلغ سعة خزان الوقود 40 لتراً، وسعة الشنطة الخلفية 506 لترات، جاءت السيارة باطول يبلغ 4553 مم وارتفاع 1467 مم.

زودت سيارة هوندا سيتي موديل 2021 بكافة وسائل الأمن والسلامة ومنها ، حيث يتوافر بها عدد 2 وسادة هوائية، مع نظام الفرامل المانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني للفرامل، بالاضافة الي تواجد نظام الثبات الإلكتروني مع خاصية التحكم فى الجر Hill Start Assist،و نظام مراقبة ضغط الإطارات.

أسعارسيارة هوندا سيتي موديل 2021 في الإمارات:

DX سعة 1500 CC يبلغ سعرها 57,900 درهم.

LX سعة 1500 CC بسعر 62,500 درهم.

EX سعة 1500 CC بسعر 69,900 درهم.

2-هوندا سيفبك

تأتي سيارة هوندا سيفيك موديل 2021 بمحرك 4 سلندر سعة 1.6 لتر، بقوة 123 حصان، وناقل حركة أوتوماتيكي CVT، بمعدل استهلاك وقود 18.4 كيلومتر لكل لتر مع دفع أمامي للعجلات.

تتميز هوندا سيفيك موديل 2021 بكل وسائل الأمان في ، حيث يتوفر بها نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، مع وفرامل مانعة للانغلاق، بالإضافة إلى نظام التحكم في الانزلاق.

تتمتع هوندا سيفيك موديل 2021 بـ 4 مكبرات للصوت واتصال (يو اس بي)، مع مشغل (سي دي) ومدخل (AUX) وبلوتوث، بالاضافة الي تواجد مكيف أوتوماتيك.

أسعار هوندا سيفيك موديل 2021 في الإمارات:

DX سعة 1600 سي سي بسعر 67,900 درهم.

LX SPORT سعة 1600 سي سي بسعر 73,900 درهم.

EXI سعة 2000 سي سي بسعر 86,900 درهم.

RS سعة 200 سي سي بسعر 98,900 درهم.

3-هوندا HRV

جاءت سيارة هوندا HRV موديل 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.8 لتر بقوة 140 حصان، وعزم دوران يبلغ 127 رطل، وتتصل بناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار (CVT) .



تتمتع هوندا HRV موديل 2021 بكل وسائل الترفيه، حيث يتوافر بها شاشة مقاس 5 بوصات ومخرج USB وبلوتوث وستيريو بأربعة مكبرات صوت، بالاضافة الي وجود شاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات ،مع أندرويد أوتو ، و أبل كاربلاي ، علاوة علي ذلك تشما علي نظام ملاحة ، وراديو HD ، وراديو ستالايت ، مع ستيريو مكبرات صوت ، ومخرج USB ثان.



أسعار هوندا HRV موديل 2021 في الإمارات:

I-VTEC DX 1800 CC بسعر 69,900 درهم.

I-VTEC LX 1800 CC بسعر 75,900 درهم.

I-VTEC EX 1800 CC بسعر 85,900 درهم.



4-هوندا CRV



تحتوي سيارة هوندا CRV موديل 2021 على محرك سعة 2400 سي سي، 4 سلندر، بقوة 184 حصان، اما المحرك الأخر سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 190 حصان، مع ناقل حركة من 6 سرعات، و تتسارع من 0-100 كم/ساعة فى 9.8 ثانية، بمتوسط استهلاك الوقود 6.9 لتر لكل 100كم، بسعة خزان وقود 57 لتراً.



تتمتع هوندا CRV موديل 2021 على شاشة بيانات على الزجاج الأمامى، مع التحكم في الراديو من عجلة القيادة، و جهاز ملاحة مع شاحن محمول لاسلكي وسماعات، مع أنظمة ربط الهواتف الذكية،

Android Auto - Apple Car Play من خلال شاشة تعمل باللمس.



أسعار هوندا CRV موديل 2021 فى الإمارات:

LX 2WD 2021 2400 CC بسعر 92,900 درهم.

EX PLUS AWD 2021 2400 CC بسعر 114,900 درهم.

TOURING AWD 2021 2400 CC بسعر 122,900 درهم.

5-هوندا أكورد

ينتمى طراز هوندا أكورد 2021 لفئة السيارات السيدان، ومزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 188 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 260 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

وتعتمد السيارة هوندا أكورد 2021 على منظومة الجر الأمامي، التي يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم، في غضون 7.5 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.



أسعار سيارة هوندا أكورد 2021 في الإمارات :

LX 1500 CC بسعر 94,900 درهم.

LX SPORT 1500 CC بسعر 103,400 درهم.

EX 1500 CC بسعر 113,900 درهم.

EXL 1500 CC بسعر 123,500 درهم.

SPORT 2000 CC بسعر 139,900 درهم.