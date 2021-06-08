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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نظرة شاملة عن هوندا أكورد موديل 2021 داخل السوق السعودي.. صور

نظرة شاملة عن هوندا
نظرة شاملة عن هوندا اكورد موديل 2021 داخل السوق السعودي| صور

استطاعت السيارة هوندا اكورد أن تحصل على شهرة كبيرة داخل أسواق السيارات العالمية، نسبة إلى تاريخها الممتد و اطلالة السيدان المعهودة، و تقدم السيارة داخل السوق السعودي لـ موديلات 2021 عبر باقة من التجهيزات المختلفة إلى جانب مواصفات الأمن والسلامة.

تعتمد السيارة على منظومة الدفع الأمامي للعجلات بينما زودت بمحرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 198 حصان، مع 260 نيوتن/متر من عزم الدوران، وسرعة قصوى تصل لـ 195 كم في الساعة، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من طراز CVT، و بهذه الإمكانيات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم خلال 7.5 ثانية.

كما تعتمد على محرك اخر من 4 سلندرات أيضا و لكن بسعة 2000 سي سي، ينتج قوة 252 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 370 نيوتن/متر، و سرعة قصوى تصل لـ 200 كم/ساعة، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكي الأداء من 10 سرعات، و من خلال تلك القدرات الفنية تنطلق السيارة من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى 100 كم خلال فترة زمنية مدتها 5.8 ثانية فقط.

جاءت السيارة هوندا اكورد موديل 2021 بنسبة طول بلغت 4890 مم، وعرض 1860 مم، بالاضافة إلى ارتفاع يقدر بـ  1450 مم مع قاعدة عجلات بطول 2830 مم،  ووزن كلي يتراوح بين 1420 إلى 1554 كجم.

دعمت السيارة هوندا اكورد موديل 2021 بالعديد من مواصفات الأمن و السلامة و تمثل، منظومة الوسائد الهوائية، و نظام التحذير من الاصطدام الأمامي، مع خاصية التنبيه عند مغادرة المسار، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، مع مستشعرات ركن خلفية لسهولة الاصطفاف، و كاميرا خلفية، مع خاصية مراقبة النقطة العمياء، إلى جانب التجهيزات المتطورة الخاصة بنظام المكابح.

 

و يبلغ سعر السيارة هوندا اكورد موديل 2021 داخل السوق السعودي بقيمة قدرها : 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل  LX 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 115,385 ريال.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل LX SPORT 2021 محرك  1500 سي سي بسعر  126,935 ريال.

 

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل EX 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 138,485 ريال.

 

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل EXL 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 145,409 ريال.

 

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل SPORT 2021 محرك 2000 سي سي بسعر 159,275 ريال.

نظرة شاملة هوندا أكورد هوندا اكورد موديل 2021 موديل 2021 السيارة أسواق السيارات العالمية السيدان

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