هوندا تكشف نسختها الجديدة من سيفيك 2022 .. بإطلالة الهاتشباك | صور

بعد أن كشفت شركة هوندا اليابانية العالمية، عن نسختها سيفيك و التي تنتمي إلى فئة السيدان لـ موديلات 2022، واصلت الشركة تألقها عبر اطلالة جديدة تحمل لمسات الهاشباك، حيث ظهرت تلك النسخة بالعديد من اللمسات القوية سواء كانت تتعلق بالتصميم الخارجي أو التجهيزات الداخلية.

مواصفات السيارة هوندا سيفيك موديل 2022 الـ هاتشباك

زودت السيارة هوندا سيفيك موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي متصل بشاحن تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصان، مع 240 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة من طراز CVT أوتوماتيكي الأداء.

و تقدم السيارة عبر نسخة أخرى تستمد أوامر التسارع من نفس ناقل الحركة، و لكنها مدعومة بمحرك بسعة 2000 سي سي، قادر على انتاج قوة 158 حصان، مع عزم أقصى للدوران يقدر بـ 187 نيوتن/متر.

حصلت السيارة هوندا سيفيك موديل 2022 الـ هاتشباك على مصابيح أمامية حادة، و منظومة من الشبكات الأمامية الواقعة أسفل غطاء المحرك، بينما ترتكز على عجلات رياضية ذات جنوط معدنية أنيقة، و فتحة سقف كهربائية، مع منظومة عادم ثنائية الأداء، و عواكس اضاءة على جانبي الصادم الخلفي، بالإضافة إلى زعنفة القرش و التي تأتي في منتصف الناحية الخلفية من السقف.

التصميم الداخلي لـ هوندا سيفيك موديل 2022 هاتشباك

حصلت السيارة من الداخل على شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و أنظمة الملاحة تبدأ قياساتها من 7 إلى 9 بوصة، تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي و اندرويد أوتو، مع لوحة عدادات رقمية تبدأ من 7 إلى 10.2 بوصة بحسب الفئة المقدمة، بالإضافة إلى عجلة قيادة متعددة المهام، إلى جانب بعض اللمسات الداخلية الانيقة، مع إمكانية طي المقاعد الخلفية للحصول على مساحة تخزينية أكبر.