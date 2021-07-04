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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بتكلفة 440 مليون جنيه .. شاهد أكبر محطة لتوليد الكهرباء في " المنصورة الجديدة "

المهندسة أماني الشافعي
المهندسة أماني الشافعي

قدم برنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية " الأولى " ، حلقة استثنائية من مدينة " المنصورة الجديدة ، تقديم الإعلامية " جومانا ماهر " ، و الإعلامي " حسام الحداد " .

وقالت المهندسة أماني الشافعي ، المشرف على تنفيذ محطة الكهرباء بالمنصورة الجديدة ، إنه تم الانتهاء من المرجلة الأولى من المحطة ، بطاقة 300 ميجا فولت أمبير  ، من إجمالي 500 ميجا فولت أمبير .

وأضافت المهندسة أماني الشافعي ، أن المحطة تضم 104 خلايا كهربائية ، وهو عدد ضخم جدا ، ومن خلالها يتم توزيع الكهرباء داخل المدينة .

وأشارت إلى أن سعة الـ 300 ميجا فولت أمبير تخدم المرحلة الأولى ،  والثانية من المشروع .

أوضحت أن تكلفة المحطة 440 مليون جنيه ، وتخدم المدينة بالكامل ، وتغذي شبكات الكهرباء بالكامل .

بتكلفة 1.4 مليار جنيه .. أكبر محطة لـ تحلية مياه البحر بـ المنصورة الجديدة

قدم برنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية " الأولى " ، حلقة استثنائية من مدينة " المنصورة الجديدة ، تقديم الإعلامية " جومانا ماهر " ، و الإعلامي " حسام الحداد " .

وقال المهندس حسام ندا ، رئيس محطة تحلية مياة البحر بالمنصورة الجديدة:، إن المحطة هي نتاج جهود الدولة للتوسع في مصادر المياة الصالحة للشرب ، موضحا أن مصر تمتلك شواطيء للمياة بأطوال كبيرة ، كان من المفترض استغلالها منذ زمن بعيد .

وأضاف المهندس حسام ندا أن محطة تحلية مياه البحر بالمنصورة الجديدة ، هي رابع محطة على مستوى الجمهورية ، والتشغيل التجريبي لها سيكون في 30 أغسطس المقبل .

وتابع أن محطة تحلية مياه البحر بالمنصورة الجديدة ، كافية بالكامل لتغطية احتياجات المدينة ، ولا تحتاج لـ محطات مساعدة .

وأكد أن جائحة فيروس كورونا أثرت في استيراد أدوات التصنيع من الخارج ، مما سبب في عطل مؤقت للعمل بالمحطة .

من أبسط خدمة لحمام السباحة.. ياسر كحلة يوضح تفاصيل منطقة جنة مصر

وقال المهندس ياسر كحلة نائب رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، إن مشروع المنصورة الجديدة يمثل طفرة رهيبة و ذلك بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 أضاف "كحلة "خلال لقائه مع الإعلامى "مصطفى شيردى" فى برنامج" الحياة اليوم" المذاع على قناة" الحياة"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من وجه بإنشاء تلك المدن الذكية و التى لم تحدث فى السابق فى مصر بل كانت فى العواصم الأوروبية.

أوضح" نائب رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة"، أن مدينة المنصورة الجديدة بالكامل و ما تحتويه سواء من خدمات أو مدارس هى مدينة ذكية، منوهآ إلى أن كل مكان فى المنصورة الجديدة مراقب بالكاميرات.

أكد،أن كل منطقة فى المدينة تحتوى على جميع الخدمات مثل الترفيهية والعديد من المناطق الخضراء ،لافتا إلى أن منطقة جنة مصر الموجودة داخل المدينة بها هى عبارة عن تجمع سكنى محاط بسور خارجي إلى جانب وجود خدمات أمنية بها.

المنصورة الجديدة اخبار التوك شو محطة توليد الكهرباء المهندسة أماني الشافعي برنامج صباح الخير يامصر

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