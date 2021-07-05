طريقة عمل فتة لحمة عيد الأضحى بالمقادير والخطوات للشيف الشربيني وفاطمة أبوحاتي

طريقة عمل فتة لحمة أول أيام عيد الأضحى المبارك من الوصفات التى يبحث عنها الكثيرون يمكن إعدادها بطرق سهلة وسريعة لأمهر الشيفات إليك طريقة عمل الفتة بالعيش البلدى وطريقة عمل الفتة فاطمة أبوحاتى وطريقة عمل الفتة المصرية الشيف الشربينى بالمقادير وخطوات التحضير

طريقة عمل فتة لحمة عيد الاضحى



وقت التحضير

أقل من 30 دقيقة

طريقة عمل فتة لحمة عيد الأضحى بالمقادير



4 أرغفة ، مقسم ومقطع إلى مثلثات

500 جم لحم بقرى مفروم

2 ليمون ، عصير فقط

2 فص ثوم مهروس

1-2 ملعقة صغيرة من ملح حسب الرغبة

125 جم بذور الرمان

50 ج / 1 ملعقة صنوبر محمص

أرز بسماتى محضر مسبقا



طريقة عمل فتة لحمة عيد الاضحى بالخطوات



سخن الفرن إلى 200 درجة مئوية

افرد مثلثات الخبز على صينية خبز كبيرة وحمصها في الفرن لمدة 10-15 دقيقة ، أو حتى تصبح مقرمشة

ارفعي النار لدرجة متوسطة ضعى الطماطم يضاف الكمون والكزبرة وملعقة صغيرة من كل من الفلفل و ملح و ارفعي الحرارة إلى درجة حرارة مرتفعة

أضيفي اللحم المفروم واستخدمي شوكة لتكسيره قليلاً وقومي بلف المقلاة حتى تفقد لونها الأحمر أخفضي الحرارة مرة أخرى إلى متوسطة واطهيها لمدة 10 دقائق مع التحريك من حين لآخر حتى ينضج اللحم تمامًا. تذوقى لترى ما إذا كنت تريدين إضافة المزيد من الملح ، ثم ارفعى عن النار.

رتبى مثلثات الخبز فى طبق دائرى ضعي فوقها الأرز واللحم البقري ، متبوعًا بصلصة . رشي الفلفل لإعطاء نكهة رشي فوقها بذور الرمان والصنوبر المحمص ،



طريقة عمل الفتة بالعيش البلدى بالمقادير



وقت التحضير

30 دقيقة إلى 1 ساعة



4 أرغفة خبز بلدى ، مقسم ومقطع إلى مثلثات

1 كيلو من اللحم

2 ل من الماء

3 مكعبات من مرق اللحم

2 فص ثوم مهروس

4 أغصان من إكليل الجبل

فلفل أسود

ملح

30 ج من زيت الذرة

500 ج من أرز بسمتي

1 ملعقة من معجون الطماطم

فلفل أسود حلو

القليل من القرفة

القليل من التوابل المشكل





طريقة عمل الفتة بالعيش البلدى بالخطوات





فى وعاء اسلقي مكعبات اللحم في إناء به ماء على النار.

فى وعاء آخر ضعى القليل من الزبدة ثم الثوم وقومى بتشويحه ثم أضيفى عصير الطماطم

ضعى الخبز فى طبق التقديم ثم قدم القليل من صلصة الطماطم فوق الخبز وأضيفى الأرز الأبيض المطهي ثم ضعي اللحم المطهي والمكسرات وتقدم.طبق فتة اللحم





طريقة عمل الفتة فاطمة أبوحاتى



طريقة عمل الفتة فاطمة أبوحاتى بالمقادير



مكعبات لحم بتلو

طماطم مفروم

صلصة

خل

ثوم مفروم

بطاطس مكعبات محمرة

خبز محمر

بصل مكعبات

زيت

زبدة

ملح

فلفل أسود

كزبرة مطحونة

جوزة الطيب

عصير طماطم

عصير ليمون





طريقة عمل الفتة فاطمة أبوحاتى بالخطوات



فى زيت تشوح قطع اللحم بالفلفل الأسود و جوزة الطيب و الكزبرة المطحونة والملح و تترك لتسوى ثم ترفع

يشوح الثوم فى زيت به فلفل أسود ثم يضاف له البصل ثم الطماطم والملح و عصير الطماطم ثم عصير الليمون والخل ونصف كمية اللحمة

يوضع الخبز في طبق التقديم ثم توضع اللحم بالصلصة فى نصف الطبق وتوضع الزبدة في الطاسة ثم القليل من الفلفل الأسود وتضاف باقي كمية اللحمة في النصف الاخر من طبق التقديم والقليل من الصلصة على الوجه و تقدم .



طريقة عمل الفته المصرية للشيف الشربينى



طريقة عمل الفته المصرية للشيف الشربينى بالمقادير

نصف كيلو طماطم مهروسة.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

نصف كيلو لحم مسلوق.

نصف كيلو أرز.

2 ملاعق كبيرة سمن.

ملعقة ملح.

ملعقة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كمون.

خبز محمص مقطع إلى قطع صغيرة.

ملعقة كبيرة خل.



فتة اللحمة

طريقة عمل الفته المصرية للشيف الشربينى بالخطوات

فى وعاؤ على النار به القليل من الحبهان وورق اللورا يسلق اللحم ويسكب معه البصل المفروم والقليل من الفلفل الأسود وعندما ينضج يضاف الملح.

يغسل الأرز جيداً ويصفى ويوضع مع السمن ويقلى حتى يختلط مع السمن ويضاف إليه الحبهان وورق اللورا ونضع فوقه كوبين من شوربة اللحم ونتركه على النار حتى ينضج تماماً

فى وعاء آخر على النار نحضر ملعقة سمن ونضع الثوم ، أضيفي ملعقة كبيرة من الخل وقلبي ، ثم أضيفي عصير الطماطم وقلبي.

ضعي رشة كمون مطحون وملعقة ملح معها واتركيها حتى تصبح مبللة تمامًا.

فى وعاء أخر على النار نضع الخبز المحمص فيها ونقلب لمدة خمس دقائق. يمكنك إضافة القليل من الثوم المفروم معها والقليل من الشوربة وأتركيه لينضج

أطفئ النار على الخبز واتركه يبرد.

نحضرطبق التقديم ويفضل أن يكون عميقًا ، ونضع الخبز فيه ، ثم نضع ملعقتين من شوربة اللحم و ملعقة من الصلصة ونقلبها.

يوضع الأرز فوق الخبز ، ثم القليل من صلصة الطماطم ، ثم ضعي قطع اللحم فوق الطبق. ثم قدمة فتة اللحمة

طريقة عمل فته لحمة بالخل والثوم



طريقة عمل فته لحمة بالخل والثوم بالمقادير



ملعقة ملح.

ملعقة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كمون.

خبز محمص مقطع إلى قطع صغيرة.

ملعقة كبيرة خل.

صف كيلو طماطم مهروسة.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

نصف كيلو لحم مسلوق.

نصف كيلو أرز.

2 ملاعق كبيرة سمن.



طريقة عمل فته لحمة بالخل والثوم بالخطوات

يسلق اللحم ويسكب معه البصل المفروم والقليل من الفلفل الأسود وعندما ينضج يضاف الملح.

فى وعاء آخر يغسل الأرز جيداً

فى وعاء آخر يوضع السمن ثم يوضع الثوم ثم عصير الطماطم وأضيفي ملعقة كبيرة من الخل

فى وعاء آخر يوضع اللحم ونضع معه ملعقة ملح ونقلب جيداً ونغطيها ونتركها على النار حتى تنضج تماماً

أطفئ النار على الخبز واتركه يبرد.

فى صحن التقديم يوشع الأرز ثم يرص الأرز ثم نضع معه ملعقتين كبيرتين من شوربة اللحم مع ملعقة كبيرة من الصلصة المحضرة مسبقًا ونقلبها.

انشر الأرز فوق الخبز ، ثم ضعي طبقة صغيرة من صلصة الطماطم ، ثم ضعي قطع اللحم فوق الطبق.

قدميها ساخنة لعائلتك

طريقة عمل فته لحمة عيد الأضحى

طريقة عمل فته لحمة عيد الأضحى بالمقادير



ثلاث ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

أربعة أكواب من شوربة اللحم.

2 رغيف خبز محمص مقطع إلى قطع صغيرة.

نصف ملعقة صغيرة ملح ونصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

2 كوب عصير طماطم.

نصف كيلو لحم مقطّع إلى مكعبات ومسلوق.

2 كوب أرز أبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة سمن.

2 ملاعق كبيرة ثوم مفروم.

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

طريقة عمل فته لحمة عيد الأضحى بالخطوات



فى وعاء آخر على النار نضع السمنة وإضافة الثوم ثم يتم إضافة عصير الطماطم والفلفل والملح ونتركه على النار

نحضر وعاء آخر ونضع الأرز وقليل من الزيت ، ثم نضع الشوربة والملح والفلفل الأسود و القرنفل والهيل وعود القرفة لإضفاء نكهة رائعة عليه.ونتركه على النار وبعد أن ينضج الأرز ، أطفئي النار واتركيه جانبًا.

نضع الخبز في صينية داخل الفرن ونضع ملعقتين كبيرتين من السمن ونحركه ثم نضع الخبز ونرشه بخليط الثوم ونحركه.

فى وعاء التقديم ويفضل أن يكون عميق يتم إضافة الآرز المطبوخ فوقه ونضيف صلصة الطماطم مع جزء من خليط الثوم فوقه.

يشوح اللحم بالقليل من السمن وإضافة القليل من الملح والفلفل الأسود ويتم إضافته لطبق التقديم أيضا ويمكن وضع القليل من الشوربة وصلصة الطماطم على الوجه ثم قدمي الصينية