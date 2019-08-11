طريقة عمل الفتة المصرية للشيف الشربينى .. شرح كامل لطبخها

طريقة عمل الفتة المصرية التى تعتبر من اشهى الاكلات التى يتميز بها المصريين فى عيد الاضحى لكونها تحتوى على البروتينات التي تساعد الجسم في تعويض العناصر الغذائية

طريقة عمل الفتة المصرية

كيلو لحم بقرى او ضانى يقطع ثم يسلق فى الماء ووضع البصل والحبهان والفلفل الأسود واتركي اللحمة على نار حتى تستوى

تجهيز كيلو رز أبيض او الكمية التى تريدى طبخها ويتم غسلها وتصفى من الماء .

تجهيز كمية من العيش الاسمر ويتم تقطيعها حسب الحجم و تحميصها بوضعها فى صينية ووضعها فى فرن البوتاجاز حتى ياخذ اللون الاصفر.

تجهيز كمية من التوم المقشر ويتم فرمه ووضع كمية من الملح والفلفل الاسود عليه حتى لا تتغير رائحته.

تجهيز كمية من التوم المقشر ويتم فرمه ووضع كمية من الملح والفلفل الاسود عليه حتى لا تتغير رائحته.

تجهيز كمية من عصير الطماطم بعد ضربها فى الخلاط على حسب الكمية.

تجهيز كمية من عصير الطماطم بعد ضربها فى الخلاط على حسب الكمية.

وضع من الزيت فى حلة كبيرة لعمل الأرز ويتم تقليبه على النار حتى يقترب لونه من الاصفرار ويضاف اليه كمية من شوربة اللحمة عليه ورشي القليل من الملح والفلفل حتى ينضج تمامًا.

وضع من الزيت فى حلة كبيرة لعمل الأرز ويتم تقليبه على النار حتى يقترب لونه من الاصفرار ويضاف اليه كمية من شوربة اللحمة عليه ورشي القليل من الملح والفلفل حتى ينضج تمامًا.

وضع كمية من السمن او الزيت حسب الذوق فى حلة ويتم وضع التوم المفروم والملح والفلفل الاسود ويتم تقليبه جيدا حتى ياخذ اللون الاصفر وبعدها يوضع الخل عليه ويتم تقليبه وبعدها يتم وضع عصير الطماطم ويترك فترة على النار حتى يتسبك.

وضع كمية من السمن او الزيت حسب الذوق فى حلة ويتم وضع التوم المفروم والملح والفلفل الاسود ويتم تقليبه جيدا حتى ياخذ اللون الاصفر وبعدها يوضع الخل عليه ويتم تقليبه وبعدها يتم وضع عصير الطماطم ويترك فترة على النار حتى يتسبك.





يتم وضع العيش المحمص فى صينية كبيرة ووضع الشوربة عليه ثم يوضع الارز والصلصة واللحمة التى تم سلقها وتحميرها





طريقة عمل الفتة للشيف الشربينى

- لحم ضاني مكعبات

- ورق لورا

- حبهان

- بهارات

- خضراوات منوعة جزر وكرفس وبصل وثوم وطماطم

- عيش بلدي

- أرز

- كمون

- شطة

- خل

- كزبرة ناشفة

- سكر

- زيت ذرة

- ملح وفلفل أسود

- جوزة الطيب

مقادير طريقة عمل الفتة المصرية:





اللحمة:

سلق مكعبات اللحم في ماء مزود بالطماطم والكرفس والبصل والحبهان، وبعد الانتهاء من سلق اللحم، قومي بتحميرها في الزبدة أو الزيت حسب الرغبة.





الصلصة:

قطعي الطماطم ثم قومي بضربها في الخلاط مع ملعقتين من معجون الطماطم "الصلصة و الشوربة والكزبرة الجافة وجوزة الطيب، والقليل من الملح والفلفل، وملعقة من السكر، فيما بعد ضعي الحلة على النار مع مقدر من الزيت واتركيها حتى تسخن ثم ضيفي خليط الطماطم على نار هادئة حتى الغليان.





العيش :

قطعي الخبز الناشف إلى قطع صغيرة بعد ذلك قومي بتحميره في الزبدة مع إضافة التوابل والليمون والثوم المهروس والكزبرة الجافة، مع القليل من الملح والفلفل.





الأرز:

أغسلي مقدار الأرز الذي تريديه ثم قومي بطهيه على طريقتك المعتادة ولكن استبدلي الماء بشوربة اللحم، حتى يصبح الأرز غني بمذاق اللحم.





طريقة عمل الفتة للشيف الشربينى

وأخيرًا اخلطي القليل من الأرز والصلصة والخبز مع الشوربة، ثم ضعيهم في صينية عميقة، بعد ذلك ضيفي طبقة عريضة من الأرز مع إضافة الشوربة، ثم إضافة طبقة من اللحم مع طبق ثانية من الأرز وفي الطبقة الأخيرة ضيفي الخبز والصلصة على الوجه مع قطع اللحم، وتقدم ساخنة.





فوائد الفتة المصرية

يقع المصريون كبار وصغار في غرام طبق الأرز المخلوط بالعيش والصلصلة المصنوع على طريقة الفتة المصرية، فإلى جانب حبها لمذاقها اللذيذ إلا أنها غنية بالفوائد فقد يحتوي طبق الفتة على العديد من الفيتامينات، والبروتينات و مصدر للنشويات والأحماض الأمينية سهلة الهضم، غيرها ممن يمد الجسم بالكثير من الفوائد، بالإضافة إلى تزويد الجسم بالطاقة اللازمة له، كما تختلف طريقة عمل الفتة من بلد لأخرى.





اضرار الفتة المصرية

أولًا : عدم الإكثار منها يكفي طبق صغير منها بمقدار لا يزيد عن 250 جرام مضاف إليها قطعة اللحم.

ثانيًا: الحرص على أن تكون المرقة واللحمة خاليين من الدهون تمامًا.

ثالثًا: يفضل شرب عصير الليمون أو البرتقال بعد الأكل، لاحتوائهما على فيتامين سى الذى يساعد على امتصاص الجسم للحديد الموجود فى اللحم والاستفادة بالعناصر الغذائية التى توجد بها، وبذلك تتمكن الاستفادة بفوائد هذا الطبفق الغني بالمواد الغذائية التي يحتاجها الجسم.

السعرات الحرارية في الفتة المصرية

تحتوى قطعة اللحم الضانى 115 جرامًا وحدها على 244 سعرة حرارية، ويحتاج هذا الكم من السعرات إلى المشي لمدة 60 دقيقة أو الجري 28 دقيقة أو السباحة لمدة 20 دقيقة للتخلص منها، أما بالنسبة لطبق فتة 250 جرامًا فيحتوي على 389 سعر حراري .





الممنوعون من تناول الفتة





1- مرضى الضغط والسكر:

وذلك نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من الكربوهيدرات التي يمكن أن تسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم.





2- مرضى القلب:

وذلك لانها تحتوي على نسبة كبيرة من الكوليسترول الضار والذي يؤدي إلى إنسداد الشرايين.





3- مرضى الكبد:

فطبق الفتة يحتوي على كميات كبيرة من الدهون والسمن وذلك يضر بالكبد.





4- مرضى الكلى والقولون:

تعتبر الفتة من الأكلات صعبة الهضم وبالتالي تتسبب في مشكلات بالهضم.





طريقة عمل الفتة بدون صلصة

كيلو لحم بقرى او ضانى يقطع ثم يسلق فى الماء ووضع البصل والحبهان والفلفل الأسود واتركي اللحمة على نار حتى تستوى





تجهيز كيلو رز أبيض او الكمية التى تريدى طبخها ويتم غسلها وتصفى من الماء .





تجهيز كمية من العيش الاسمر ويتم تقطيعها حسب الحجم و تحميصها بوضعها فى صينية ووضعها فى فرن البوتاجاز حتى ياخذ اللون الاصفر .

تجهيز كمية من التوم المقشر ويتم فرمه ووضع كمية من الملح والفلفل الاسود عليه حتى لا تتغير رائحته

وضع ربع كوب خل و ملح وفلفل أسود

تجهيز كمية من عصير الطماطم بعد ضربها فى الخلاط على حسب الكمية

وضع من الزيت فى حلة كبيرة لعمل الأرز ويتم تقليبه على النار حتى يقترب لونه من الاصفرار ويضاف اليه كمية من شوربة اللحمة عليه ورشي القليل من الملح والفلفل حتى ينضج تمامًا.

وضع كمية من السمن او الزيت حسب الذوق فى حلة ويتم وضع التوم المفروم والملح والفلفل الاسود ويتم تقليبه جيدا حتى ياخذ اللون الاصفر وبعدها يوضع الخل عليه ويتم تقليبه وبعدها يتم وضع عصير الطماطم ويترك فترة على النار حتى يتسبك.

تجهيز كمية من شوربة اللحمة التى تم سلقها

يتم وضع العيش المحمص فى صينية كبيرة ووضع الشوربة عليه ثم يوضع الارز والصلصة واللحمة التى تم سلقها وتحميرها





طريقة عمل الفتة المصرية بدون صلصة





زمن تحضير طريقة عمل الفتة المصرية بدون صلصة مدة الطبخ : 60 دقيقة

مقادير طريقة عمل الفتة المصرية بدون صلصة

2 كيلو لحم ضأن أو حسب الرغبة.

5 ملعقة كبيرة سمنة

4 كوب ماء

3 ملعقة كبيرة ثوم مهروس

½ كوب خل

3 أكواب أرز

ملح وفلفل

8 أرغفة محمصة

طريقة عمل الفتة المصرية

اسلقي اللحم في حلة كبيرة من 30 لـ 50 دقيقة، حتى يتم تسويتها، بعد ذلك نصفي اللحم من الشوربة.

- قومي بغسل الأرز وتصفيته من الماء.

- على الجهة لأخرى ذوبي 2 ملعقة كبيرة من السمنة في كوب ماء.

- فيما بعد ضيفي السمن على الأرز في الحلة ثم ضعي الملح مع 3 كوب ماء.

- اتركي الأرز على النار حتى يشرب الماء تمامًا، ثم قومي بتغطيته وتركه على نار هادئة لمدة 25 دقيقة .

- في مقلاة متوسطة ذوبي 2 ملعقة كبيرة سمنة ثم ضيفي قطع الخبز وقلبيها حتى تصبح ذهبية ثم نقلل درجة النار ونبعد الخبز عن أطراف المقلاة ثم نضيف الثوم والخل ونبدأ في تلقيب المكونات المكونات سويًا حتى يمتص الخبز النكهة بالكامل.

- ثم قومي بإضافة 2 كوب من شوربة اللحم بالتدريج على الخبز مع الاستمرار في التقليب ببطء قليلًا بعد ذلك نقوم بتصفية الخبز من الشوربة.

- بعد ذلك نضع الخبز المحمص في طبق التقديم ثم نضيف طبقة من الأرز ثم اللحم، وطبقة أخرى من الأرز ونضع أعلاها الثوم المقرمش "التقلية"، وبالهنا والشفا.

فوائد تناول الفتة المصرية بدون صلصة

- تقلل من أضرار الكوليسترول الموجود بقطعة اللحم.

- تمد الجسم بالطاقة

- تحسن الدورة الدموية