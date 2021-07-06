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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ إطلالة جديدة .. رضوى الشربيني تتألق في أحدث ظهور | شاهد

صدى البلد

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني متابعيها بعدة صور لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “ انستجرام ”. 

 

وعلقت رضوى الشربينى قائلة “ مالقيتش حاجة أكتبها  ”.

 

يذكر أن الإعلامية رضوى الشربيني تذكرت والدتها الراحلة في ذكرى ميلادها بكلمات مؤثرة .

 

ونشرت  رضوى الشربينى صورة تجمعها بوالدتها  وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وعلقت الشربيني علي الصورة قائلة : زى النهارده كنا كلنا بنحتفل بعيد ميلادك…زى النهارده كنت بقولك كل سنه و انتى أجدع وأحن و اطيب أم فى الدنيا…زى النهارده كنت بدعى ربنا انه يخليكى لينا و مايحرمناش منك…و النهارده أول مره هقولك عيدك فى الجنه يا أمى بس هفضل أقول انك أجدع و أحن واطيب ام لحد ما أموت…ربنا يرحمك ويجعل مثواك الجنه…ويصبرنا على فراقك.

 

ووجهت الإعلامية رضوى الشربينى رسالة مؤثرة لوالدتها  في مناسبة عيد الام، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وكتبت: " أول عيد أم من غيرك...أول مره أصحى و ما أبوسش إيدك و أقولك انك أجدع ست وأحن وأطيب أم فى الدنيا.. أول عيد أم ما أجبش فيه هديه و ورد و انتى تحضنينى و تدعيلى".

 

وتابعت رضوى الشربينى : "أول مره يا أمى وللاسف مش الاخيره...كل ثانيه و انتى أمى...كل ثانيه وانتى عيدك فى الجنه يا أمى بإذن الله".

 

و رحلت السيدة هالة أنور -والدة الإعلامية رضوى الشربيني- متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

 

وأنهت رضوى الشربيني، الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" مؤخرًا، ويستمر عرض حلقاته الأولى للموسم الخامس.

 

رضو الشربيني الاعلاميه رضوي الشربيني انستجرام شربين

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