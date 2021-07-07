أسباب الإصابة بتكيس المبايض.. وعلاج تأخر الحمل

قال الدكتور أحمد عاصم الملا استشارى الحقن المجهرى والمناظير النسائية وعلاج العقم، إن النساء يعانين من العديد من الأمراض بشكل كبير عن غيرها ومعظم تلك الأمراض يتطلب العلاج الفوري تجنباً لحدوث أي مضاعفات في المستقبل قد تؤثر سلبا على الفتاة وعلى حياتها، ويلاحظ أن الفتاة تصبح معرضة للإصابة بالأمراض النسائية بعد البلوغ ذلك أن الرحم يصبح نشيطاً وتزداد المشاكل التي تكون مصاحبة لنزول دم الدورة الشهرية والتي تؤثر على ذلك.

أعراض تؤكد إصابتِك بأحد أمراض النساء



وأكد الدكتور أحمد عاصم الملا، أن هناك عدة أعراض قد تدل على وجود حالة طبية طارئة لدى النساء، وعند ظهور هذه الأعراض يوصى بالتوجه لإجراء فحص طبي بأقرب وقت ممكن، نظرا لكون هذه الحالات قد تسبب ضررا لصحة المرأة، وتهدد حياتها في بعض الاحيان.

أفضل طرق علاج تأخر الإنجاب



وتابع الدكتور أحمد عاصم الملا، أصبح الحقن المجهري أحد أكثر طرق الإنجاب شيوعاً لمن لديهم مشاكل في الخصوبة، حيث يتم حقن البويضة بالحيوان المنوي خارج الرحم لزيادة فرص الإنجاب ويلجأ الأزواج إلى الحقن المجهري عند تأخر الإنجاب، نتيجة وجود مشكلة لدى الرجل أو المرأة، فيمكن أن يكون هناك انسداد في قناة فالوب عند المرأة، أو ضعف الحيوان المنوي عند الرجل، وعدم قدرته على إخصاب البويضة، وبالتالي حدوث الحمل.

أسباب وأعراض الإصابة بتكيّس المبايض



وأشار الدكتور أحمد عاصم الملا الى ان تكيس المبايض من أكثر الأمراض النسائية شيوعا لدى الفتيات، وأسبابه تتعلق بالوراثة، وزيادة الوزن، وضعف المناعة، وخلل في هرمونات الغدة الكظرية، ومن أبرز أعراضه زيادة نمو الشعر في الوجه، والاكتئاب، وظهور حب الشباب، وهو من الأمراض التي ينبغي معالجتها؛ حتى لا تؤثر على الإنجاب.

وأعلنت الجمعية التركية لعلاج العقم والحقن المجهرى تكريم الدكتور أحمد عاصم الملا أستاذ واستشارى العقم والمناظير النسائية والحقن المجهرى، وذلك الأحد القادم بمدينة إسطنبول خلال عقد ندوة "الحقن المجهرى العلاج الأفضل والأسرع لعلاج العقم عند النساء والرجال" وذلك كونه واحدا من المتميزين فى مجال الحقن المجهرى وعلاج العقم بمصر ومنطقة الشرق الأوسط.