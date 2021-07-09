انتخاب المغرب في منصب دولي رفيع ..تعرف عليه

انتخب المغرب، في منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، وذلك خلال الدورة الثامنة والتسعين للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للسكك الحديدية، المنعقدة اليوم بتقنية المناظرة المرئية ويتولى المنصب، محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية وتمتد ولايته إلى نهاية سنة 2023.

وبحسب وسائل اعلام مغاربية، قال المكتب الوطني للسكك الحديدية في المغرب في بيان له أن انتخاب المغرب بالإجماع خلال هذه الدورة، التي عرفت مشاركة كبار مسؤولي أكثر من 180 من الشبكات السككية الحديدية عبر العالم، يعد الاختيار الأول من نوعه على المستويين العربي والإفريقي مشيرا إلى أنه يعكس الريادة التي بات يتبوأها المغرب في هذا القطاع والتي يجسدها التزامه الدائم والمكثف في خدمة التنقل المستدام وفقا لتويجهات الملك محمد السادس في هذا المجال.

وأوضح البيان ان المغرب يشهد تحولا جوهريا في قطاع السككي الوطني على إثر المشاريع المهيكلة المنجزة في إطار سياسة الأوراش الكبرى التي ما فتئت تحظى بالإشراف والعناية المولوية السامية، والتي أسفرت بشكل ملحوظ عن قفزة نوعية في نشاط نقل المسافرين والبضائع، وعن تعزيز التموقع الدولي والقاري لهذا القطاع الحيوي من حيث القدرة التنافسية وجودة الخدمات كشبكة فعالة تعكس النماء المتواصل للمغرب باعتباره إحدى البلدان الصاعدة.

وخلص البيان إلى أن الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، الذي يتألف من أزيد من 200 عضوا من فاعلي ومشغلي الشبكات السككية بجميع أنحاء العالم، يعد الهيئة الوحيدة التي تسهر على إنتاج وتحديد وتوحيد المرجعيات والمعايير التقنية والفنية لاستغلال ناجع وآمن لمنظومة السكك الحديدية، بالإضافة إلى دعم البحث والتطوير في هذا القطاع.