عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتخاب المغرب في منصب دولي رفيع ..تعرف عليه

صدى البلد

انتخب المغرب، في منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، وذلك خلال الدورة الثامنة والتسعين للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للسكك الحديدية، المنعقدة اليوم بتقنية المناظرة المرئية ويتولى المنصب، محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية وتمتد ولايته إلى نهاية سنة 2023.

وبحسب وسائل اعلام مغاربية، قال المكتب الوطني للسكك الحديدية في المغرب في بيان له أن  انتخاب المغرب بالإجماع خلال هذه الدورة، التي عرفت مشاركة كبار مسؤولي أكثر من 180 من الشبكات السككية الحديدية عبر العالم، يعد الاختيار الأول من نوعه على المستويين العربي والإفريقي مشيرا إلى أنه يعكس الريادة التي بات يتبوأها المغرب في هذا القطاع والتي يجسدها التزامه الدائم والمكثف في خدمة التنقل المستدام وفقا لتويجهات الملك محمد السادس في هذا المجال.

المغرب ترسل أدوية وتجهيزات طبية لـ القدس

خلال 24 ساعة.. المغرب تسجل 1336 إصابة بـ كورونا

وأوضح البيان ان المغرب يشهد تحولا جوهريا في قطاع السككي الوطني على إثر المشاريع المهيكلة المنجزة في إطار سياسة الأوراش الكبرى التي ما فتئت تحظى بالإشراف والعناية المولوية السامية، والتي أسفرت بشكل ملحوظ عن قفزة نوعية في نشاط نقل المسافرين والبضائع، وعن تعزيز التموقع الدولي والقاري لهذا القطاع الحيوي من حيث القدرة التنافسية وجودة الخدمات كشبكة فعالة تعكس النماء المتواصل للمغرب باعتباره إحدى البلدان الصاعدة.

وخلص البيان إلى أن الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، الذي يتألف من أزيد من 200 عضوا من فاعلي ومشغلي الشبكات السككية بجميع أنحاء العالم، يعد الهيئة الوحيدة التي تسهر على إنتاج وتحديد وتوحيد المرجعيات والمعايير التقنية والفنية لاستغلال ناجع وآمن لمنظومة السكك الحديدية، بالإضافة إلى دعم البحث والتطوير في هذا القطاع.

 

الاتحاد الدولي للسكك الحديدية المغرب محمد ربيع الخليع المكتب الوطني للسكك الحديدية في المغرب الملك محمد السادس

موضوعات متعلقة

المغرب.. طرد طاقم صحفي إسباني وإيطالي من المملكة.. ما القصة؟

المغرب.. 3 اتفاقيات لإنتاج خمسة ملايين جرعة من لقاحات كورونا شهريا

ترشيحاتنا

ماتجيبوش كتب القصة والنحو.. نصيحة أخيرة من وزير التعليم لـ طلاب الثانوية العامة

فنانات رغبن في تجسيد شخصية جيهان السادات..تعرف عليهن

ردا على مفتي أثيوبيا.. أسامة الأزهري: من اعتدى على حقنا فلا يلومن إلا نفسه

صحيفة تكشف تفاصيل جديدة بقضية مقتل رئيس هايتي

خطيب المسجد الحرام: الشدائد والمحن مرت بأفضل البشر

شريف دسوقي يكشف عن مفاجأة بشأن فيلم وقفة رجالة |خاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يهنىء الزمالك بـ لقب نادي القرن

خالد الغندور يهاجم شوبير عقب فوز الأهلي أمام المقاولون العرب

وفاة جيهان السادات.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة أم الأبطال

تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام

قبل جلسة مجلس الأمن.. الاتحاد الإفريقي يصدر بيانا عن مفاوضات سد النهضة

بعد محمد رمضان.. حلا شيحة تلغي متابعة شقيقه على إنستجرام

وفاة جيهان السادات بعد صراع مع المرض

هتروح بنها من فلب القاهرة في دقائق.. ما لا تعرفه عن محور التجنيد - شبرا بنها الحر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. هذه العلامة تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم

طريقة عمل الكبدة الجملي بالردة بطرق مختلفة

طريقة عمل الجريش في عيد الأضحى.. 5 وصفات للأكلة الخليجية أبرزها الأحمر

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

فيديو

فيديوجراف..بياعة بطيخ.. جيهان فاضل تظهر في فيديو غريب من كندا

بصورة مع حفيدة صدام.. محمد رمضان يتحدي مشاعر الكويتيين

كيف يمكن لحقن البلازما إعادة الخلايا بعد عملية ختان الإناث ؟

ماذا حدث.. مرتضى منصور يبكي للمرة الأولى ويتراجع عن زيارة الزمالك "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

د. رفعت أبو الاسعاد يكتب: في القضاء.. الرئيس ينتصر للمرأة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (11)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

اﻟﻤﺰﻳﺪ