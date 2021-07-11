عمرو دياب ورامى صبرى يتنافسان على صدارة توب أنغامى .. تفاصيل

تصدر كل من الهضبة عمرو دياب ورامى صبرى قائمة توب أنغامى خلال الساعات القليلة الماضية بعد طرح أحدث أغانيهما عبر تطبيق الأغانى الشهير أنغامى .

وتصدر الهضبة عمرو دياب التريند رقم 1 على الوطن العربى بأغنية “الدنيا بترقص”، فيما تصدر المطرب رامى صبرى التريند رقم 2 بأغنية “ انتى بتهزرى”.

عمرو دياب

طرح الفنان عمرو دياب كليب أغنية جديدة له باسم الدنيا بترقص ونشره على حسابه بموقع فيسبوك، بمناسبة الموسم الصيفي قبل أيام من طرح ألبومه الجديد.

وحقق كليب الدنيا بترقص أكثر من 3 ملايين مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحه عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات “يوتيوب” .

أغنية الدنيا بترقص للفنان عمرو دياب من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم، و مهندس صوت أمير محروس.

وكشف الشاعر تامر حسين عن موعد ألبوم الفنان عمرو دياب الجديد الذي يطرحه بمناسبة الموسم الصيفي، في تجربة متكررة للهضبة على مدار السنوات الماضية.

كتب تامر حسين عبر حسابه على موقع فيسبوك منشور مبهم ومشوق حول بداية الموسم الصيفي الغنائي قائلا:" الصيف هيبدأ يبقى نار"، في إشارة إلى بدء طرح الأغاني الجديدة.

رامى صبرى

احتفل الفنان رامي صبري، بتصدر أغنيته الجديدة "انتي بتهزري" تريند يوتيب، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب رامي صبري في منشور محتفلًا: "أنتي بتهزري تريند".

أغنية "انتي بتهزري" لرامي صبري، من ألحان شادي حسن، وكلمات تامر حسين، وتوزيع جلال الحمداوي.

ومن كلمات الأغنية: "ياللي قلبي إختارك بين الناس هى دى الحنية وده الإحساس، ياللى قلبي إختارك بين الناس م الليلادي أنتي كفاية عليا خلاص، لاء أنتي بتهزري ... مش هاسيبك لا إهدي طب فكري ... وبعدين قولي اه تتجني تبهري ... أحلى خلق الله تيجي الليلة تسهري ... ده اللي بتمناه".