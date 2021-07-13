عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تسليم المخالفين للشرطة..ازالة 3 حالات تعدٍ على أراض زراعية في الجيزة ..شاهد

إزالة تعديات
إزالة تعديات

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بالمتابعة الدورية لمنع اي تعديات علي الأراضي الزراعية ومواجهة اي أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .


وفي إطار ذلك قام مركز ومدينة أبو النمرس بإزالة 3 حالات تعدي في المهد علي الأراضي الزراعية وشملت: 
_ إزالة سور على أرض زراعية بدون ترخيص على مساحة ١٢٠ متر بطريق كرسپي زاويه ابو مسلم .


- إزالة سور تحت الانشاء يتم تنفيذه تمهيدا لرفع جمالون على أرض زراعية بدون ترخيص علي مساحة ٧٠٠متر بعرب سراب شبرامنت .


- إزالة جمالون مقام على أرض زراعية بدون ترخيص بطريق مصنع البصل بشبرامنت على مساحة ٦٠٠ متر . 


وقد تم ضبط واصطحاب المخالفين الي قسم شرطه أبو النمرس لاتخاذ الإجراءات القانونية.

IMG-20210713-WA0021
IMG-20210713-WA0021
IMG-20210713-WA0020
IMG-20210713-WA0020
IMG-20210713-WA0019
IMG-20210713-WA0019
IMG-20210713-WA0018
IMG-20210713-WA0018
IMG-20210713-WA0017
IMG-20210713-WA0017
IMG-20210713-WA0016
IMG-20210713-WA0016
اخبار الجيزة اخبار امحافظات اخبار محافظة الجيزة ازالة تعديات أراضي زراعية

موضوعات متعلقة

محافظات مصر تستعد لـ عيد الأضحى.. القاهرة: إعلان حالة الطواريء .. الجيزة: تخصيص مقرات ثابتة لبيع صكوك الأوقاف.. أسيوط: فتح المجازر الحكومية بالمجان

الجيزة تخصص 5 مقرات ثابتة لبيع صكوك الأضاحى

ترشيحاتنا

بسبب رفع القيود..متحور دلتا يتسبب في إصابة مئات الآلاف بـ«كورونا طويل الأمد»

خبر سار لـ 880 ألف موظف بالدولة.. فيديو

السعودية تجدد دعمها لمصر والسودان في الحفاظ على حقوقهما المائية

أثار غضب اليابانيين.. رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يخلط بين اليابانيين والصينيين خلال زيارته لطوكيو

روما الإيطالي يعلن التعاقد مع باتريشو حارس مرمى البرتغال

يوسف الصافي نجم النادي الأهلي لكرة الطائرة ينتقل رسميا إلى الدوري الفرنسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محترف «جر شكل».. كيف يتفنن خالد الغندور في استفزاز الأهلاوية

الكاف يعلن الجوائز المالية لبطل أفريقيا

أستاذ موارد مائية يوضح تفاصيل بدء الملء الثاني للسد الإثيوبي

هاشتاج نحن خلف قائدنا يتصدر تويتر

صدمة للزمالك .. قرار نهائي من بيراميدز بشأن رحيل رمضان صبحي

السكة الحديد تفتح تحقيقا عاجلا مع كمسري قطار منوف

تشعر برحيله.. دلال عبدالعزيز تسأل عن سمير غانم

لم تظهر عليها أعراض.. كورونا يتسبب في وفاة طفلة بسكتة دماغية مفاجئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البعثة المصرية الأولمبية تستعد للتوجه إلى طوكيو .. التنسيق مستمر بين وزير الرياضة وحطب لدعم اللاعبين في مهمتهم الدولية

ارتياب حول حادثة انتحار عارضة أزياء لبنانية من الطابق الـ12 في تشيلي.. فهل قتلت؟

"الهجرة" تنظم زيارة لوفد الشباب المصرى واليونانى والقبرصى إلى قاعدة رأس التين البحرية

الرئيس السيسي: مبادرة إحياء الجذور رسالة مودة وروح طيبة من مصر

فيديو

فيديو جراف.. رأي المسيح الدجال.. محفظ قرآن يدعي أنه المهدي المنتظر

فيديوجراف.. كمسري يهين راكب.. وشهامة سيدة قطار جديدة

ضربوا المشجعين وأهانوا 3 لاعبين.. ماذا حدث بعد نهائي يورو 2020؟ |فيديوجراف

فيديوجراف.. أهم تصريحات سامح شكري عن أزمة سد النهضة الإثيوبي

المزيد

ساحة رأي

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر التي نبنيها ونزهو بها !

حنان شقوير تكتب: الأيكولاليا عند الأطفال «ترديد الكلام»

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «1»

فيحاء وانغ تكتب: الكتب الصينية تجذب المصريين في معرض الكتاب

ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ