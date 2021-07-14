خدمات تهمك| أسعار الذهب والعملات والسيارات في مصر

يُبرز موقع صدى البلد، أخبار الخدمات التي قدّمها للقراء خلال الـ24 ساعة الماضية، في السطور التالية..

يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير، خدمة مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء، الموافق 14 يوليو 2021، 4 ذو الحجة 1442 هجرية.

الأرصاد الجوية تكشف عن حالة الطقس اليوم الأربعاء.. وبيان بدرجات الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن أن هناك ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، خلال الطقس اليوم الأربعاء، على جميع أنحاء البلاد..

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.

تعرف على أهداف قانون تنظيم الاتصالات

حددت المادة رقم (4) من القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات أهداف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حيث نصت على أن يهدف الجهاز إلى تنظيم مرفق الاتصالات

عيار21 يسجل 788 جنيها..سعر الذهب اليوم الأربعاء 14 يوليو

يستعرض موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021 في بداية التعاملات بمحلات الصاغة بدون مصنعية

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم الأربعاء لقرائنا الأعزاء أرقام الهواتف الخاصة بخدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية...

عرض اليوم| اشتري آيفون 8 بلس بـ 3900 جنيه.. تفاصيل

نجح هاتف آيفون الذكي باقتدار أن يكون الهاتف الذكي الأشهر فى العالم منذ الظهور الول فى عام 2007، ومع الوقت أصبح هناك طلب عام لحجم أكبر فبدأت الإصدارات كبيرة الحجم التى توفر تجربة مشاهدة ممتعة.