عرض اليوم.. اشتري آيفون 8 بلس بـ 3900 جنيه.. تفاصيل

نجح هاتف آيفون الذكي باقتدار أن يكون الهاتف الذكي الأشهر فى العالم منذ الظهور الأول فى عام 2007، ومع الوقت أصبح هناك طلب عام لحجم أكبر فبدأت الإصدارات كبيرة الحجم التى توفر تجربة مشاهدة ممتعة، بالإضافة لبطارية كبيرة و فى نفس الوقت المحافظة على التصميم الأنيق، ومن بين أبرز هذه الهواتف يأتى iPhone 8 plus.

و كعادة منتجات آبل تكون باهظة الثمن، إلا أنه مع هذا العرض المقدم من موقع ايباى الشهير، تستطيع اقتناء نسخة مجددة من هاتف من iPhone 8 plus سعة 64 جيجابايت باللون السيلفر، بسعر 284 دولارًا، ما يعادل 3900 جنيه فقط.

ويمتلك هاتف iPhone 8 plus الذى صدر فى عام 2017، شاشة كبيرة قياس 5.5 بوصة، إضافةً إلى مقاومته للغبار والماء، كما أنه متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 14.

ويقدم هاتف iPhone 8 plus كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a11، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت، وبطارية سعة 2691 ميللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، بالإضافة لميزة الشحن اللاسكلي.

ويمكنك الحصول على نسخة مجددة من آيفون 8 بلس سعة 64 جيجابايت عبر هذا الرابط.