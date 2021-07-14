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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 14-7-2021

صدى البلد

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.

دولار أمريكى 15.6309 
يورو 18.5038 
جنيــه إسترليـنى 21.6441 
دولار كنـدى 12.5267 
كرون دانمركى 2.4876 
كرون نرويجى 1.7964 
كرون ســويدى 1.8161 
فرنك سويسرى 17.0438 
100 ين يابانى 14.1802 
ريـــال سعـــودى 4.1675 
دينــار كويتى 51.9074 
درهم اماراتى 4.2550 
دولار اســـترالى 11.6888 
دينــار البحــرين 41.4612 
ريـــال عمـــانى 40.5997 
ريـــال قطــــرى 4.2913 
دينـار اردنـى 22.0153 
يوان صينى 2.4167 

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم سعر الدولار اليوم سعر اليورو اليوم سعر الدرهم اليوم سعر الريال السعودى سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية

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