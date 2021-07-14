أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 14-7-2021

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.

دولار أمريكى 15.6309

يورو 18.5038

جنيــه إسترليـنى 21.6441

دولار كنـدى 12.5267

كرون دانمركى 2.4876

كرون نرويجى 1.7964

كرون ســويدى 1.8161

فرنك سويسرى 17.0438

100 ين يابانى 14.1802

ريـــال سعـــودى 4.1675

دينــار كويتى 51.9074

درهم اماراتى 4.2550

دولار اســـترالى 11.6888

دينــار البحــرين 41.4612

ريـــال عمـــانى 40.5997

ريـــال قطــــرى 4.2913

دينـار اردنـى 22.0153

يوان صينى 2.4167