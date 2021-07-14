أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 14-7-2021

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.
دولار أمريكى 15.6309
يورو 18.5038
جنيــه إسترليـنى 21.6441
دولار كنـدى 12.5267
كرون دانمركى 2.4876
كرون نرويجى 1.7964
كرون ســويدى 1.8161
فرنك سويسرى 17.0438
100 ين يابانى 14.1802
ريـــال سعـــودى 4.1675
دينــار كويتى 51.9074
درهم اماراتى 4.2550
دولار اســـترالى 11.6888
دينــار البحــرين 41.4612
ريـــال عمـــانى 40.5997
ريـــال قطــــرى 4.2913
دينـار اردنـى 22.0153
يوان صينى 2.4167