الجامعة المصرية الصينية تفتح باب التقدم لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

أعلنت الجامعة المصرية الصينية، فتح باب التقدم بالجامعة لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وما يعادلها من شهادات، وذلك للالتحاق بكليات الهندسة والصيدلة، والاقتصاد والتجارة الدولية، والعلاج الطبيعي وذلك للعام الجامعي الجديد 2021-2022.

وذكر بيان صادر اليوم عن الجامعة المصرية الصينية أنه تقرر أن يكون الحد الأدنى للتقدم للحاصلين على 90٪ لكلية الصيدلة والعلاج الطبيعي و80٪ لكلية الهندسة و60٪ لكلية الاقتصاد والتجارة الدولية، وذلك وفقا لما أقره المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

شروط التقديم الى الجامعة المصرية الصينية

وأضاف البيان أنه على الراغبين في التقدم، التعرف على معايير القبول بالجامعة المعلنة عبر الموقع الرسمي للجامعة https://www.ecu.edu.eg، حيث يسمح لطلاب الشهادات العربية والأجنبية الراغبين في الالتحاق بالجامعة، تقديم صور الشهادات طبق الأصل وأصل إيصال مكتب التنسيق والذي يفيد بتمام مراجعة الأصول بمعرفة المختصين بمكتب القبول والتسجيل، كما يلزم تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر وأصل شهادة الميلاد وبطاقة 6 للطلاب الذكور المصريين، بالإضافة إلى 6 صور شخصية 4×6.

يذكر أن الجامعة المصرية الصينية بالقاهرة، جامعة تكنولوجية وإنتاجية غير تقليدية تتميز بتقديم برامج دراسية عالية الطلب في أسواق العمل المحلية والعالمية، فضلا عن تقديمها مجالات دراسية غير تقليدية، وتتبع الجامعة استراتيجية تدريس موجهة نحو ممارسة فعلية لاحتياجات أسواق العمل المختلفة.