المنشد إبراهيم عبدالرحيم : والدتي سبب حبي في الإنشاد.. وانضميت للطريقة التيجانية الصوفية

حل المنشد ابراهيم عبد الرحيم عبادة، ضيفًا على موقع صدى البلد الإخباري، قدم خلالها عددًا من الأناشيد الدينية بمناسبة موسم الحج.

وقال ابراهيم عبدالرحيم، إن والدته هي صاحبة الفضل الكبير في موهبة الإنشاد فهي من شجعته على ذلك خاصة وأنها حافظة لكتاب الله خاصة وأن جده لأمه كان محفظًا للقران الكريم وقبل وفاته كان دائمًأ يدعوا "اللهم اجعل نسلي من أهل القران".

وأضاف المنشد ابراهيم عبدالرحيم أنه تخرج في كلية أصول الدين والدعوة عام 2006 وحفظ القرآن الكريم في كتاب القرية ، مشيرًا إلى أن المنشدين القدامى هم الأحب إلى قلبه منهم الشيخ نصر الدين طوبار والشيخ سيد النقشبندي.



وأشار إلى أن أغلب كلمات أناشيده كتبها الشيخ حسان التيجاني شيخ الطريقة التيجانية بأسيوط ، مضيفا أنه أحد أبناء الطريقة التيجانية الصوفية.