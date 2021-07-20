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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الأقصر ومدير الأمن يؤديان صلاة عيد الأضحى .. صور

صدى البلد

أدى محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، صباح اليوم الثلاثاء، شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد السيد يوسف بمدينة الأقصر، وسط إجراءات احترازية ووقائية.

 

كان ذلك  بحضور اللواء هشام فاروق مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، واللواء سيد حسانين مدير قوات الأمن المركزي، والعميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى مدير المشروعات، ووكيل وزارة الأوقاف الشيخ سيد عبد الدايم، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية 
 

وتوجه محافظ الأقصر، بالتهنئة لأهالي محافظة الأقصر، وللشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على وطننا العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، وأن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء.

 

بالونات وزينة داخل مسجد بجنوب الأقصر لاستقبال عيد الأضحى المبارك

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فتح 1300 مسجد أمام الأهالي لصلاة العيد بالأقصر


وكان قد تم فتح نحو 1300 مسجد في محافظة الأقصر أبوابهم، أمام عشرات الآلاف من المواطنين، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

وكانت مديرية أوقاف الأقصر، قد أعلنت رفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، لفتح المساجد أمام المصلين ،  وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات الاحترازية المقررة من اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بالبلاد.

يذكر أن إدارة الأوقاف ، قامت بتعقيم المساجد على مدار يومي الأحد والاثنين الماضيين، استعدادًا لاستقبال العيد، حيث أشار  وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، إلى أنه من المقرر أن يتم فتح المسجد قبل الصلاة بـ١٠ دقائق، وغلقه بعدها بـ١٠ دقائق، و عدم السماح باصطحاب الأطفال.

 

ومن جانب آخر  أرسل الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك.
وجاء نص البرقية كالتالى: "يسعدنى ويشرفنى أن اتقدم لفخامتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أسرة جامعة الأقصر بأسمى آيات الإعتزاز والتقدير مع أطيب التهانى القلبية بحلول عيد الاضحى المبارك أعاده الله على فخامتكم بموفور الصحة والعافية وعلى مصرنا الحبيبة والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يوفقكم الله ويسدد خطاكم وأن يحفظكم الله قائداً لمصر نحو المجد والرفعة وأن يحفظ مصر من كل سوء في ظل قيادتكم الحكيمة والرشيدة".
 

كما أرسل رئيس الجامعة برقيات تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، واللواء خالد عبدالحميد، مدير أمن الأقصر.
 

وفى سياق متصل هنأ الدكتور محجوب، الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية  بحلول عيد الاضحى المبارك .

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