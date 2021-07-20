بالونات وزينة داخل مسجد بجنوب الأقصر لاستقبال عيد الأضحى المبارك

شهد مسجد سيدنا الخضر بساحل القرايا مركز إسنا جنوب الأقصر قيام مجموعة من الأطفال والشباب بتجهيز البالونات والزينة فجرا اليوم الثلاثاء ، استعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك وسط بهجة وفرحة عارمة بين الجميع .

وتم تعقيم وتطهير المسجد أيضا قبيل بعد الصلاة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا

محافظ الأقصر يهنئ رئيس الجمهورية

وكان قد بعث محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.



وقال المحافظ في برقيته: بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أبعث لفخامتكم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على وطننا العزيز والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، وأن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها وأن يحفظها من كل مكروه وسوء، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء والتنمية في شتى المجالات وذلك في ظل قيادتكم الحكيمة.



كما أرسل محافظ الأقصر، برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ولفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ولرئيسي مجلسي النواب والشيوخ، والسادة الوزراء والمحافظين.

فيما أرسل الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، برقية تهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك.

وجاء نص البرقية كالتالى: "يسعدنى ويشرفنى أن أتقدم لفخامتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أسرة جامعة الأقصر بأسمى آيات الاعتزاز والتقدير مع أطيب التهانى القلبية بحلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله على فخامتكم بموفور الصحة والعافية وعلى مصرنا الحبيبة والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يوفقكم الله ويسدد خطاكم وأن يحفظكم الله قائداً لمصر نحو المجد والرفعة وأن يحفظ مصر من كل سوء في ظل قيادتكم الحكيمة والرشيدة".

كما أرسل رئيس الجامعة برقيات تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، واللواء خالد عبدالحميد، مدير أمن الأقصر.

وفى سياق متصل هنأ الدكتور محجوب، الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بحلول عيد الاضحى المبارك .

غرفة عمليات مستمرة لتلقي أى شكاوى

فيما أعلن محسن الشامى مدير الإدارة العامة للأزمات بمحافظة الأقصر أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى المحافظة، وذلك بانعقاد غرف عمليات المراكز والمدن وبعض المديريات الخدمية وإبلاغ الغرفة الرئيسية المنعقدة بالمحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك وذلك على مدار ٢٤ ساعة وربطها بغرفة قطاع الأزمات بمجلس الوزراء وغرفة وزارة التنمية المحلية.



وناشد الشامى مواطنى الأقصر بمنع التجمعات خلال أيام عيد الأضحى وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا ، كما ناشدهم بالالتزام بالذبح داخل المجازر المخصصة لذلك.

ومن جانب آخر كان قد أعلن السيد صاحب الفضيلة الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر أنه وبناء على تعليمات الوزارة واستمرارا للعمل بالاجراءات الاحترازية تم البدء فى حمله لتعقيم وتطهير المساجد بالمديرية وذلك يومى الأحد والاثنين الموافق 18 و19يوليو 2021 استعدادا لصلاة عيد الأضحى المبارك حفاظاً على الصحة العامة للعاملين والمواطنين المترددين عليها كل فى نطاق اختصاصه الجغرافى

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