عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالونات وزينة داخل مسجد بجنوب الأقصر لاستقبال عيد الأضحى المبارك

صدى البلد

شهد مسجد سيدنا الخضر بساحل القرايا مركز إسنا جنوب الأقصر قيام مجموعة من الأطفال والشباب بتجهيز البالونات والزينة فجرا اليوم الثلاثاء ، استعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك وسط بهجة وفرحة عارمة بين الجميع .

 

وتم تعقيم وتطهير المسجد أيضا قبيل بعد الصلاة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا 

 

الأنبا يواقيم يترأس قداس تذكار عيد الملاك ميخائيل بكنيسته بجنوب الأقصر

غرفة عمليات مستمرة فى الأقصر طوال فترة عيد الأضحى المبارك

محافظ الأقصر يهنئ رئيس الجمهورية 

 

وكان قد بعث محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
 

وقال المحافظ في برقيته: بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أبعث لفخامتكم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على وطننا العزيز والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، وأن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها وأن يحفظها من كل مكروه وسوء، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء والتنمية في شتى المجالات وذلك في ظل قيادتكم الحكيمة. 


كما أرسل محافظ الأقصر، برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ولفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ولرئيسي مجلسي النواب والشيوخ، والسادة الوزراء والمحافظين.

فيما أرسل الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، برقية تهنئة  للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك.
وجاء نص البرقية كالتالى: "يسعدنى ويشرفنى أن أتقدم لفخامتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أسرة جامعة الأقصر بأسمى آيات الاعتزاز والتقدير مع أطيب التهانى القلبية بحلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله على فخامتكم بموفور الصحة والعافية وعلى مصرنا الحبيبة والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يوفقكم الله ويسدد خطاكم وأن يحفظكم الله قائداً لمصر نحو المجد والرفعة وأن يحفظ مصر من كل سوء في ظل قيادتكم الحكيمة والرشيدة".
كما أرسل رئيس الجامعة برقيات تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، واللواء خالد عبدالحميد، مدير أمن الأقصر.
وفى سياق متصل هنأ الدكتور محجوب، الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بحلول عيد الاضحى المبارك .

 

غرفة عمليات مستمرة لتلقي أى شكاوى 

 

فيما أعلن محسن الشامى مدير الإدارة العامة للأزمات بمحافظة الأقصر أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى المحافظة، وذلك بانعقاد غرف عمليات المراكز والمدن وبعض المديريات الخدمية وإبلاغ الغرفة الرئيسية المنعقدة بالمحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك وذلك على مدار ٢٤ ساعة وربطها بغرفة قطاع الأزمات بمجلس الوزراء وغرفة وزارة التنمية المحلية.

وناشد الشامى مواطنى الأقصر بمنع التجمعات خلال أيام عيد الأضحى وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا ، كما ناشدهم بالالتزام بالذبح داخل المجازر المخصصة لذلك.

 

ومن جانب آخر كان قد أعلن السيد صاحب الفضيلة الشيخ  سيد  محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر أنه وبناء على تعليمات الوزارة واستمرارا للعمل بالاجراءات الاحترازية تم البدء  فى حمله لتعقيم وتطهير المساجد بالمديرية  وذلك يومى الأحد والاثنين الموافق 18 و19يوليو 2021 استعدادا لصلاة عيد الأضحى المبارك  حفاظاً على الصحة العامة للعاملين والمواطنين المترددين عليها  كل فى نطاق اختصاصه الجغرافى

FB_IMG_1626749540439
FB_IMG_1626749540439
FB_IMG_1626749518237
FB_IMG_1626749518237
FB_IMG_1626749521393
FB_IMG_1626749521393
FB_IMG_1626749524213
FB_IMG_1626749524213
FB_IMG_1626749528109
FB_IMG_1626749528109
FB_IMG_1626749531501
FB_IMG_1626749531501
FB_IMG_1626749534550
FB_IMG_1626749534550
FB_IMG_1626749537385
FB_IMG_1626749537385
بالونات زينة جنوب الاقصر الأقصر انتشار فيروس كورونا محافظ الأقصر منع التجمعات غرفة عمليات درجة الإستعداد القصوى الاضحى المبارك

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى بالعلمين الجديدة.. فيديو

حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة وسط إجراءات احترازية مكثفة

الرئيس السيسي يصل العلمين الجديدة لأداء صلاة عيد الأضحى.. فيديو

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة أول أيام عيد الأضحى 2021

نضال الشافعي: هجمة مرتدة هو "الاختيار 3".. وساعد في رفع وعي الشباب

الحجاج يؤدون أعمال يوم النحر برمي الجمرات والطواف وذبح الهدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

دعاء يوم عرفة من 8 كلمات أوصى به النبي.. لا يعرفه كثيرون

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

الجوكر تراجع .. بيراميدز يقلب الطاولة على نجوم الأهلي ويوقع غرامات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

فيديو

فيديوجراف.. إثيوبيا تعلن اكتمال الملء الثاني لـ سد النهضة .. والسودان يرد

إدانة لآبي أحمد.. كيف خالفت إثيوبيا اتفاق المبادئ بشأن سد النهضة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. لماذا سُمي جبل عرفات بهذا الاسم؟

فيديوجراف.. قصة الناجي الوحيد خافيير في 2027

المزيد

ساحة رأي

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ