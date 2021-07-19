عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأنبا يواقيم يترأس قداس تذكار عيد الملاك ميخائيل بكنيسته بجنوب الأقصر

صدى البلد

ترأس نيافة الأنبا يواقيم، أسقف عام إسنا وأرمنت، اليوم الاثنين، صلاة قداس عيد تذكار رئيس الملائكة الجليل ميخائيل، بكنيسته بقرية وابورات المطاعنة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر.

وشاركه في صلوات قداس عيد تذكار رئيس الملائكة الجليل ميخائيل، أباء رهبان دير مارجرجس بالرزيقات، ودير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر، ودير الأنبا متاؤس الفاخوري بجبل أصفون بإسنا، وآباء كهنة إسنا و أرمنت، وآباء كهنة الكنيسة، وخورس الشمامسة والشعب القبطي، وخلال قراءات القداس الإلهي قام نيافته بتدشين أواني جديدة للمذبح وتدشين عدداً من الأيقونات الجديدة.

 

محافظ الأقصر يستقبل وفدًا من الكنيسة للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

غرفة عمليات مستمرة فى الأقصر طوال فترة عيد الأضحى المبارك

وتحتفل الكنيسة القبطية المجيدة بإقامة تذكاراً لرئيس الملائكة ميخائيل فى اليوم الثانى عشر من كل شهر قبطى بالإضافة إلى أعياده السنوية وهى عيد 12 هاتور ويوافق شهر نوفمبر، وعيد 12 بؤونة ويوافق شهر يونيو وهو عيد ارتبط ببدء الفيضان.

ولما دخلت المسيحية مصر، بكرازة القديس مرقس الرسول، وتحول الناس من عبادة الأصنام إلى عبادة الإله الحي، تحول هذا العيد إلى تذكار للملاك ميخائيل، بصفته رئيس الملائكة الواقف أمام العرش الإلهي يقدم صلوات المؤمنين ويطلب عنهم ارتفاع مياه النيل ليعم الخير بالوادي.

ومعروف في التقليد الأصيل للأديرة أن يُدشنوا مذبحاً باسم الملاك ميخائيل في أعلى حصن الدير باعتباره الملاك الحارس للدير، وهناك كنائس كثيرة تحمل اسمه.

 

 الأنبا يواقيم يقدم التهنئة  بعيد الأضحى

 

وكان قد أستقبل أبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، ، بديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، وفداً من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة نيافة الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، والقس متاؤس القمص زخاري كاهن كنيسة الأم دولاجي بإسنا، وعماد شاكر المستشار القانوني للمطرانية، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحضور علاء جعفر سكرتير المجلس، وعبد الرحيم طايع، وصباح منصور نائبا رئيس المركز، .

وقدم الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، التهنئة لرئيس المدينة وجميع أهالى إسنا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكداً أن "أشقاءنا المسلمين دائماً لهم السبق فى القيام بتقديم التهانى أثناء الأعياد"، مشيداً بـ"روح الأخوة والمحبة التى تجمع بين نسيج الوطن الواحد".

وقدم أبراهيم نصير، الشكر للأنبا يواقيم ورجال الكنيسة على التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى، مؤكداً علي روح المحبة والمودة التى تجمع شركاء الوطن الواحد.

وأضاف أن تلك المناسبات فرصة لتجديد أواصر الروابط الاجتماعية بين الجميع، وأنه "ليس بجديد على أبناء الوطن الواحد تبادل المشاركة فى كل المناسبات"، مشيداً بمشاعر الأخوة والتماسك والتلاحم الكبير التى تجمع بين  المسيحيين والمسلمين، داعيا الله أن يديم المودة والرحمة بين أبناء الوطن ويعيد الله الأعياد على مصرنا فى خير وسلام.

IMG-20210719-WA0012
IMG-20210719-WA0012
IMG-20210719-WA0008
IMG-20210719-WA0008
IMG-20210719-WA0011
IMG-20210719-WA0011
IMG-20210719-WA0006
IMG-20210719-WA0006
IMG-20210719-WA0009
IMG-20210719-WA0009
IMG-20210719-WA0010
IMG-20210719-WA0010
IMG-20210719-WA0007
IMG-20210719-WA0007
الأنبا يواقيم يترأس القداس الإلهي الأقصر كنيسة المودة والرحمة مدينة إسنا الملاك ميخائيل رئيس الملائكة ميخائيل بالأقصر

ترشيحاتنا

البنتاجون يسلم المغرب معتقلا من سجن جوانتانامو

مهنة تعود للحياة في العيد.. صدى البلد في أقدم محل سن سكاكين في البحيرة

خطيب عرفات: تربية الأبناء والود بين الرجل وزوجته من أفضل الإحسان.. فيديو

الاتحاد الأوروبي يندد بفضيحة برنامج بيجاسوس الإسرائيلي للتجسس.. ما القصة؟

من 15 لـ 45 يوما.. القانون يمنح الموظف إجازة بأجر كامل بخلاف عطلة الأعياد

العراق يحذر من كورونا: الوضع الوبائي بات خطيرًا ولا نستطيع اجتياز الأزمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

دعاء يوم عرفة من 8 كلمات أوصى به النبي.. لا يعرفه كثيرون

من 15 لـ 45 يوما.. القانون يمنح الموظف إجازة بأجر كامل بخلاف عطلة الأعياد

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

فاقت من الغيبوبة.. تطورات الأزمة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

فيديو

فيديوجراف.. رسالة عاجلة من أسرتها .. تطورات حالة الإعلامية إيمان الحصري

فيديو جراف.. الصين تسجل أول وفاة بشرية بـ فيروس القرد القاتل

فيديو جراف ..هجوم حلا شيحة على والدها والشركة المنتجة تتخذ إجراء قانونيا

راجل لراجل.. نقيب الممثلين يتوعد ابن الحويني بعد "توبة حلا شيحة" |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

اﻟﻤﺰﻳﺪ