الأنبا يواقيم يترأس قداس تذكار عيد الملاك ميخائيل بكنيسته بجنوب الأقصر

ترأس نيافة الأنبا يواقيم، أسقف عام إسنا وأرمنت، اليوم الاثنين، صلاة قداس عيد تذكار رئيس الملائكة الجليل ميخائيل، بكنيسته بقرية وابورات المطاعنة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر.

وشاركه في صلوات قداس عيد تذكار رئيس الملائكة الجليل ميخائيل، أباء رهبان دير مارجرجس بالرزيقات، ودير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر، ودير الأنبا متاؤس الفاخوري بجبل أصفون بإسنا، وآباء كهنة إسنا و أرمنت، وآباء كهنة الكنيسة، وخورس الشمامسة والشعب القبطي، وخلال قراءات القداس الإلهي قام نيافته بتدشين أواني جديدة للمذبح وتدشين عدداً من الأيقونات الجديدة.

وتحتفل الكنيسة القبطية المجيدة بإقامة تذكاراً لرئيس الملائكة ميخائيل فى اليوم الثانى عشر من كل شهر قبطى بالإضافة إلى أعياده السنوية وهى عيد 12 هاتور ويوافق شهر نوفمبر، وعيد 12 بؤونة ويوافق شهر يونيو وهو عيد ارتبط ببدء الفيضان.

ولما دخلت المسيحية مصر، بكرازة القديس مرقس الرسول، وتحول الناس من عبادة الأصنام إلى عبادة الإله الحي، تحول هذا العيد إلى تذكار للملاك ميخائيل، بصفته رئيس الملائكة الواقف أمام العرش الإلهي يقدم صلوات المؤمنين ويطلب عنهم ارتفاع مياه النيل ليعم الخير بالوادي.

ومعروف في التقليد الأصيل للأديرة أن يُدشنوا مذبحاً باسم الملاك ميخائيل في أعلى حصن الدير باعتباره الملاك الحارس للدير، وهناك كنائس كثيرة تحمل اسمه.

الأنبا يواقيم يقدم التهنئة بعيد الأضحى

وكان قد أستقبل أبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، ، بديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، وفداً من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة نيافة الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، والقس متاؤس القمص زخاري كاهن كنيسة الأم دولاجي بإسنا، وعماد شاكر المستشار القانوني للمطرانية، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحضور علاء جعفر سكرتير المجلس، وعبد الرحيم طايع، وصباح منصور نائبا رئيس المركز، .

وقدم الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، التهنئة لرئيس المدينة وجميع أهالى إسنا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكداً أن "أشقاءنا المسلمين دائماً لهم السبق فى القيام بتقديم التهانى أثناء الأعياد"، مشيداً بـ"روح الأخوة والمحبة التى تجمع بين نسيج الوطن الواحد".

وقدم أبراهيم نصير، الشكر للأنبا يواقيم ورجال الكنيسة على التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى، مؤكداً علي روح المحبة والمودة التى تجمع شركاء الوطن الواحد.

وأضاف أن تلك المناسبات فرصة لتجديد أواصر الروابط الاجتماعية بين الجميع، وأنه "ليس بجديد على أبناء الوطن الواحد تبادل المشاركة فى كل المناسبات"، مشيداً بمشاعر الأخوة والتماسك والتلاحم الكبير التى تجمع بين المسيحيين والمسلمين، داعيا الله أن يديم المودة والرحمة بين أبناء الوطن ويعيد الله الأعياد على مصرنا فى خير وسلام.

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