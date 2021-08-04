زلزال بقوة 6 ريختر يضرب اليابان.. ماذا حدث للمشاركين في أولمبياد طوكيو؟

ضرب زلزال بقوة 6.0 درجات على مقياس ريختر، قبالة سواحل اليابان، حيث تقام أولمبياد طوكيو 2020، والتي شعر بها عدد من الرياضيين والحضور.

ووردت تقارير عن شعور بعض الرياضيين والصحفيين بقوة الزلزال، كما يقال إنه لا توجد مخاوف من حدوث تسونامي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وقالت UN NERV، التي تنشر تحذيرات من الكوارث لليابان: "في حوالي الساعة 5:42 صباحًا ، وقع زلزال بقوة 5.6 درجة قبالة سواحل محافظة إيباراكي على عمق 30 كيلومتر.

وأكدت أنه لا يوجد تهديد بحدوث تسونامي، فيما قال مراسل “سي إن إن” على مواقع التواصل الاجتماعي: "يحدث الآن زلزال في طوكيو، حيث شعرت بهزة لمدة 30 ثانية، وما زلت مستمرة"،

وقال صحفي آخر في شبكة إن بي سي: "شعرت بما بدا أنه زلزال خفيف هنا في طوكيو. حوالي الساعة 5:33 صباح الأربعاء".

وأضاف:" شعرت بالاهتزاز لمدة 20 ثانية، ولكن ومن المثير للاهتمام أن طاقمي المكون من 3 طوابق تحتي لم يشعر بأي شيء".

فيما كانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أبلغت عن وقوع زالزال بقوة 6.0 درجات على مقياس ريختر.