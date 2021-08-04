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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بقع داكنة وضمادة على الرأس.. ماذا يحدث لـ زعيم كوريا الشمالية؟

صدى البلد

تزداد التساؤلات حول صحة زعيم كوريا الشمالية "كيم جونج أون" بعد أن ظهر في حالة غريبة نوعًا ما، حيث ظهر علنًا مع وجود بقع داكنة على مؤخرة رأسه.

وفي الصور التي التقطت لـ "كيم جونج أون" الأسبوع الماضي ، بدت العلامات الداكنة على مؤخرة رأسه مغطاة أحيانًا بضمادة أو ضمادة ملونة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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ويمكن رؤية البقعة الخضراء الكبيرة الداكنة أو الكدمة على الجانب الأيمن الخلفي من رأسه ولكن لا يوجد مؤشر على سبب ذلك، وفقًا لتقارير  مسربة لـ كوريا الجنوبية.

وتتبع العلامات والضمادات الغريبة المخاوف بشأن صحة زعيم كوريا الشمالية، بعد فقدان الوزن الملحوظ في مظهره.

وفي نهاية شهر يونيو، وصفت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية مظهر جونج أون بأنه هزيل بسبب خسارته الكثير من الوزن.

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فيما شوهدت البقع السوداء لأول مرة على ظهر رأس جونج أون في نهاية يوليو؛ عندما حضر عددًا من الأحداث بما في ذلك عرض عسكري بين 24 و 27 يوليو.

ويرجح البعض أنه يستخدم اللصقات والعلامات؛ في محاولة لكسب التعاطف من الجمهور الذي سيهتم بصحة زعيمهم. 

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