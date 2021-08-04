أكرم توفيق عن سعد سمير : القائد اللي دايماً في ضهرنا

نشر أكرم توفيق لاعب منتخب مصر الأولمبي والنادي الاهلي، صورة عبر حسابة على موقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وظهر أكرم بصحبة مدافع الأهلي سعد سمير وعلق على الصورة قائلاً : "القائد اللي دايماً في ضهرنا ❤️👬".



ويلتقي النادي الأهلي مع وادي دجلة في الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على استاد «الأهلي we السلام»، وهي مؤجلة من الأسبوع الـ22 في المسابقة.



مسحة طبية ومحاضرة بالفيديو

وقبل انطلاق مران الأهلي الختامي أجرى اللاعبون والجهاز الفني مسحة طبية، وفقًا للإجراء الطبي المتبع ‏للاطمئنان على حالة الجميع.

وبعد ذلك عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، قبل أن يخوض الفريق فقرة تدريبات بدنية خفيفة وبعدها قام الجهاز الفني بتدريب اللاعبين على الجزء الخططي الذي يرغب في تنفيذه ‏خلال المباراة.‏

وقاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالأهلي، تدريبات قوية لرباعي حراسة المرمى بالفريق، وهم علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد طارق.

معسكر مغلق

وبعد ختام مران الأهلي يدخل الفريق معسكرًا مغلقًا، استعدادًا لمباراة وادي دجلة، التي يسعى خلالها لتحقيق الفوز، ومواصلة مسيرة الانتصارات في مشوار الحفاظ على لقب الدوري الممتاز.