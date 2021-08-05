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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا: لن نقبل بأن تصبح كوريا الشمالية دولة نووية

كيم جونج أون
كيم جونج أون

قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة لن تقبل بأن تصبح كوريا الشمالية دولة نووية.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن ضابط المخابرات الوطنية المتخصص في شؤون كوريا الشمالية سيدني زيلر، قوله إن السبب الأول لموقف الولايات المتحدة إزاء كوريا الشمالية يعود إلى أن القبول يعني تخلي واشنطن عن حليفتها جمهورية كوريا الجنوبية.

واعتبر أن السماح لكوريا الشمالية بأن تصبح دولة نووية يعني أيضا التخلي عن "مبادئنا العالمية لعدم الانتشار النووي".

ورأى أنه يعني أيضا إشارة إلى طامحين آخرين يفكرون في امتلاك السلاح النووي.

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وقال المسؤول الأمني الأمريكي إن بلاده تواصل إبقاء الباب مفتوحا للحوار مع كوريا الشمالية.

وبالتزامن مع تصريحات زيلر، قال نواب في كوريا الجنوبية، إن كوريا الشمالية تريد تخفيف العقوبات الدولية لاستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة.

وترغب واشنطن في كبح جماح برنامج كوريا الشمالية النووي إلا أن جهود إقامة اتصال دبلوماسي معها منذ تنصيب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أوائل العام الجاري، لم تلق استجابة.

كوريا الشمالية مسؤول أمريكي أمريكا الولايات المتحدة واشنطن بيونج يانج نووي النووي

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