خدمات تهمك| توقعات طقس اليوم ودرجات الحرارة.. أسعار الذهب والعملات.. الخريطة الجديدة لمبيعات سوق السيارات المصري

يُبرز موقع صدى البلد، أخبار الخدمات التي قدّمها للقراء خلال الـ24 ساعة الماضية، في السطور التالية..

تعرف على الخريطة الجديدة لمبيعات سوق السيارات المصري .. تفاصيل

قال اللواء حسين مصطفى خبير صناعة السيارات والمدير التنفيذي لـ رابطة مصنعي السيارات سابقا، إن مبيعات السيارات في السوق المحلي المصري خلال الستة أشهر الأولى من عام 2021، زادت مقارنة بنظيرتها من العام الماضي بنسبة 53.1%، بإجمالي مبيعات وصلت إلى 138.311 ألف سيارة .

سعر الذهب اليوم الخميس 5-8 2021

ينشر موقع “صدى البلد” سعر الذهب اليوم الخميس 5-8 2021، في بداية التعاملات بمحلات الصاغة بدون مصنعية، التي جاءت على النحو الآتي:



الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء موجة الطقس الحار.. تفاصيل

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن الدول المجاورة تشهد حالة من عدم الاستقرار، حيث تشهد السودان سقوط للأمطار الرعدية، ولكن مصر لن تتأثر بهذه الحالة.



6 أيام مقبلة| الأرصاد تعلن معلومة خطيرة عن صيف 2021 .. فيديو

كشف محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وموجة الحرارة، قائلا: إن الطقس الحار الذي تشهده البلاد خلال هذه الأيام كان متوقعًا وتم التنبيه عنه في كافة المخرجات اليومية، مسترسلا: موجة ارتفاع الحرارة ستستمر 6 أيام قادمة.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 5-8-2021

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الخميس 5-8 2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.



مواقيت الصلاة اليوم الخميس 5 أغسطس 2021

يبحث المسلمون عن مواعيد ومواقيت الصلاة في كل يوم، عبر محركات البحث المهمة، مثل جوجل وغيرها، وفي هذا الإطار يقدم موقع “صدى البلد” لقرائه، خدمة معرفة مواقيت الصلاة بشكل يومي، نبدأها اليوم، بمواعيد الصلاة اليوم الخميس الموافق 5 أغسطس 2021، 26 ذو الحجة 1442 هجرية.