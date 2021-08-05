ينشر موقع “صدى البلد” سعر الذهب اليوم الخميس 5-8 2021، في بداية التعاملات بمحلات الصاغة بدون مصنعية، التي جاءت على النحو الآتي:

عيار 24 909 إلى 911

عيار 22 833 إلى 835

عيار 21 795 إلى 797

عيار 18 681 إلى 683

عيار 14 530 إلى 531

عيار 12 454 إلى 455

الاونصة 28,257 إلى 28,328

الجنيه الذهب 6,360 إلى 6,376

الكيلو 908,571 إلى 910,857



سعر الذهب في مصر بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن و مخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.