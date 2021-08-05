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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الخميس 5-8 2021

أرشيفية
أرشيفية

ينشر موقع “صدى البلد” سعر الذهب اليوم الخميس 5-8 2021، في بداية التعاملات بمحلات الصاغة بدون مصنعية، التي جاءت على النحو الآتي:

 

عيار 24  909 إلى 911
عيار 22  833 إلى 835
عيار 21  795 إلى 797
عيار 18  681 إلى 683
عيار 14  530 إلى 531
عيار 12  454 إلى 455
الاونصة  28,257 إلى 28,328
الجنيه الذهب  6,360 إلى 6,376
الكيلو  908,571 إلى 910,857


سعر الذهب في مصر بالمصنعية
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن و مخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.

سعر الذهب اليوم الخميس سعر الذهب عيار 24 سعر الجرام من عيار 22 سعر الجرام من عيار 18 سعر الذهب عيار 21

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