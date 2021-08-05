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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفجار في محطة وقود بالأحواز غربي إيران

انفجار في محطة وقود
انفجار في محطة وقود غربي إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية محلية بسماع دوي انفجار في محطة للوقود بمدينة الأحواز عاصمة محافظة خوزستان غربي إيران.

وطالب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس الرد بشكل عاجل وسريع على إيران، بعد هجومها الأخير على ناقلة النفط الإسرائيلية في بحر العرب، موضحا أن هذا الهجوم يعد تصعيدا خطيرا من جانب إيران ويجب اتخاذ الإجراءات الرادعة الأن.

وأكد جانتس خلال كلمته أمام أعضاء الكنيست الإسرائيلي أن العدوان الإيراني يتصاعد بشكل عام في المنطقة، خاصة في الجبهة البحرية، وأخيرا تعرض السفينة "ميرسر ستريت" التابعة لشركة شحن إسرائيلية، الخميس الماضي، لهجوم في خليج عمان، أسفر عن مقتل إثنين من أفراد الطاقم، بريطاني وروماني.

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من جانبه قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن إيران يجب أن تتحمل مسؤولية الهجوم "المشين والمرفوض" على ناقلة النفط، مطالبا طهران وكل الدول باحترام حرية الملاحة في جميع أنحاء العالم.

وكانت بريطانيا قد قررت استدعاء سفير إيران لديها على خلفية هجوم استهدف ناقلة نفط إسرائيلية الأسبوع الماضي في بحر العرب.

وقال مسؤولون غربيون إن مسلحين إيرانيين احتجزوا سفينة ناقلة نفط في خليج عمان، وسط تصاعد التوترات الإقليمية في أعقاب هجوم بطائرة مسيرة على سفينة أخرى ألقت الولايات المتحدة وحلفاؤها باللوم فيها على إيران.

وبحسب تقرير "وول ستريت جورنال" الأمريكية، صعدت الناقلة بالقرب من ميناء الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لـ هيئة العمليات التجارية البحرية في المملكة المتحدة، التابعة لوزارة الدفاع البريطانية.

وكثيرًا ما احتجزت البحرية الإيرانية في السنوات الأخيرة، ناقلات نفط تتهمها بتهريب النفط في مياهها لكن الحادث الأخير يأتي في أعقاب هجوم الأسبوع الماضي على ناقلة نفط مرتبطة بإسرائيل "ميرسر ستريت" في بحر العرب القريب، والذي ألقت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل باللوم فيه على إيران.

وكانت وفاة اثنين من أفراد الطاقم، بريطاني وروماني، هي الأولى بعد العديد من الضربات التي ألقي باللوم فيها على إيران وإسرائيل في السنوات الأخيرة على سفن في المنطقة.

ايران انفجار الاحواز الخليج اخبار العالم

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