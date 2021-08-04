وكالة إرنا: وفد من السعودية يحضر مراسم تنصيب رئيس إيران الجديد

قالت وكالة "إرنا" الإيراني أن وفداً من المملكة العربية السعودية سيشارك في مراسم تنصيب الرئيس الجديد لإيران، إبراهيم رئيسي.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله إن أن وفداً من السعودية سيتوجه إلى إيران لحضور مراسم أداء الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، اليمين الدستورية.

ويأتي ذلك، في ظل توتر العلاقات بين إيران والسعودية وانقطاعها منذ يناير 2016، بسبب نشاطات طهران في المنطقة.

إلا أن الأسابيع الأخيرة شهدت محادثات بين البلدين على عدة مستويات، ما يشير إلى احتمال عودة العلاقات بينهما قريباً.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الهيئة الرئاسية بالبرلمان الإيراني، نظام الدين موسوي، ردا على سؤال إن كان وفد من السعودية سيشارك في مراسم أداء اليمين أم لا إن "التفاصيل المتعلقة بحضور الضيوف الأجانب ليست محسومة لغاية الآن وسنعلن عنها بصورة أدق خلال الأيام القادمة".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، قالت إنها لا تستطيع تأكيد صحة تقارير تحدثت عن حضور مندوب من السعودية مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.

وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده، لا يمكن تأكيد التقارير حول تواجد مندوب من السعودية في قائمة حضور مراسم قسم الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي.

وقبل أيام، أفادت صحيفة "اعتماد" الإيرانية بأن السعودية قد ترسل ممثلا لها للمشاركة في حفل أداء القسم للرئيس الإيراني المنتخب. ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله: "المملكة العربية ‎السعودية قد ترسل ممثلا لها للمشاركة في حفل أداء القسم للرئيس المنتخب إبراهيم ‎رئيسي ويتم استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد ذلك".