سيكون جماعيا.. كيف يرد الغرب على استهداف إيران لسفن مياه الخليج؟

قال مسؤولون غربيون إن مسلحين إيرانيين احتجزوا سفينة ناقلة نفط في خليج عمان، وسط تصاعد التوترات الإقليمية في أعقاب هجوم بطائرة مسيرة على سفينة أخرى ألقت الولايات المتحدة وحلفاؤها باللوم فيها على إيران.

وبحسب تقرير "وول ستريت جورنال" الأمريكية، صعدت الناقلة بالقرب من ميناء الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لـ هيئة العمليات التجارية البحرية في المملكة المتحدة، التابعة لوزارة الدفاع البريطانية.

في بيان صدر في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، قالت الهيئة البريطانية، إن الأزمة انتهت، وأن السفينة الآن بأمان.

وكثيرًا ما احتجزت البحرية الإيرانية في السنوات الأخيرة، ناقلات نفط تتهمها بتهريب النفط في مياهها لكن الحادث الأخير يأتي في أعقاب هجوم الأسبوع الماضي على ناقلة نفط مرتبطة بإسرائيل "ميرسر ستريت" في بحر العرب القريب، والذي ألقت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل باللوم فيه على إيران.

كانت وفاة اثنين من أفراد الطاقم، بريطاني وروماني، هي الأولى بعد العديد من الضربات التي ألقي باللوم فيها على إيران وإسرائيل في السنوات الأخيرة على سفن في المنطقة.

ونفت طهران ضلوعها في هجوم الأسبوع الماضي وقالت إنها لن تتردد في الدفاع عن مصالحها بعد تهديدات خصومها بالرد.

ونفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده يوم الثلاثاء أن القوات المسلحة الإيرانية صعدت إلى السفينة. ووصف الأحداث الأخيرة بأنها مشبوهة وحذر من توجيه اتهامات لأهداف سياسية.

وحذر الجنرال أبو الفضل شكرجي عميد القوات المسلحة الإيرانية، من أن انعدام الأمن في المياه الإقليمية يهدف إلى "تمهيد الطريق لمغامرات جديدة".

تأتي الاتهامات ضد إيران فيما تحاول إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إحياء الاتفاق النووي مع إيران خلال محادثات في فيينا. توقفت هذه الجهود حيث تنتظر الولايات المتحدة عودة إيران إلى طاولة المفاوضات. يشعر المفاوضون الأمريكيون بالقلق من أن إيران ستشدد شروطها بعد انتخاب رئيسها الجديد المتشدد، إبراهيم رئيسي.

وقالت السكرتيرة الصحفية جين بساكي إن البيت الأبيض كان يراقب الوضع، وهو ما يعتبره مقلقًا للغاية، وإنه على اتصال بالحلفاء. وقالت في مؤتمر صحفي إن الإدارة ما زالت تأمل في مواصلة المحادثات مع طهران.

وقالت "كل تحدٍ وتهديد نواجهه من إيران سوف يصبح أكثر وضوحًا وخطورة من خلال برنامج نووي غير مقيد يستمر. وبالتأكيد نأمل أن نتمكن من البناء من هناك".

وردا على سؤال حول حادثة يوم الثلاثاء، خلال جلسة استماع في الكونجرس، لم تتناول نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان القضية بشكل مباشر لكنها قالت: "لم يوقف أي شيء هجمات إيران".

ووقعت عملية احتجاز أو اختطاف السفينة في نفس المنطقة التي وقعت فيها سلسلة هجمات في عام 2019 هددت بتعطيل الملاحة في مضيق هرمز، أحد أكثر الممرات المائية ازدحامًا في العالم، كما ألقى مسؤولون أمريكيون باللوم في تلك الهجمات على إيران التي نفت تلك الاتهامات.

دفعت هذه الهجمات الولايات المتحدة وحلفائها إلى الوقوف في حالة مراقبة بينما تسافر السفن التجارية عبر المياه الدولية بالقرب من بحر العرب لردع المزيد من العدوان الإيراني المشتبه به.

وأبلغت بريطانيا ورومانيا وليبيريا مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، أن من "المرجح للغاية" أن تكون إيران قد استخدمت طائرة مسيرة أو أكثر لتنفيذ هجوم دام على ناقلة نفط الأسبوع الماضي قبالة سواحل عمان.

وقالت الدول الثلاث في رسالة إلى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا، اطلعت عليها رويترز ، إن"هذا الهجوم أضر بسلامة وأمن الشحن الدولي وشكل خطرا عليه وكان انتهاكا واضحا للقانون الدولي.. ينبغي للمجتمع الدولي أن يندد بهذا العمل".

من جانبها، أرسلت إسرائيل رسالة للمجلس قالت فيها، إن الهجوم على الناقلة مثال جديد على الإرهاب البحري الذي تمارسه إيران في أعالي البحار.

ودعت المجلس لإدانة الأفعال الإيرانية، وفرض عقوبات على إيران بسبب تهديدها لحرية الملاحة، ولانتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي.

وأعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، أن الرد على هجوم استهدف ناقلة للمنتجات البترولية تديرها إسرائيل قبالة سواحل عمان "سيكون قريبا".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أكد أن الرد على استهداف إيران للسفينة "ميرسر ستريت" سيكون "جماعياً".