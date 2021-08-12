ولي عهد أبو ظبي للرئيس الجزائري: مستعدون لتقديم كل الدعم لإخماد الحرائق

قدم ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التعازي إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في ضحايا حرائق الغابات من مدنيين وعسكريين والتي تشهدها عدد من مناطق الجزائر.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الشيخ بن زايد، الليلة الماضية مع الرئيس الجزائري.

وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، كما أعرب بن زايد عن تعازيه للشعب الجزائري وأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد الشيخ محمد بن زايد تضامن الإمارات ووقوفها إلى جانب الأشقاء في الجزائر واستعدادها لتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة في مواجهة هذه التحديات والظروف الصعبة، سائلاً المولى السلامة للجزائر وأن يحفظ أهلها من كل مكروه.

من جانبه أعرب الرئيس عبدالمجيد تبون عن شكره وتقديره لما أبداه ولي عهد أبو ظبي من مشاعر أخوية صادقة تجاه أشقائه في الجزائر.

يذكر أن التليفزيون الجزائري الرسمي، أفاد في وقت سابق، بأن الجزائر توصلت لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي لاستئجار طائرتين لإخماد الحرائق كانتا تستخدمان في مكافحة الحرائق باليونان.

ونقل التليفزيون الجزائري الرسمي عن الوزارة الأولى "وضع الطائرتين حيز الاستغلال بدءاً من الخميس في الولايات التي نشبت فيها حرائق الغابات، في إطار تسخير كل الإمكانيات والدعم لإطفاء هذه الحرائق".