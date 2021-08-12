عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ولي عهد أبو ظبي للرئيس الجزائري: مستعدون لتقديم كل الدعم لإخماد الحرائق

ولي عهد أبو ظبي
ولي عهد أبو ظبي

قدم ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التعازي إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في ضحايا حرائق الغابات من مدنيين وعسكريين والتي تشهدها عدد من مناطق الجزائر.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الشيخ بن زايد، الليلة الماضية مع الرئيس الجزائري.

أحمد مكي ينعى شهداء حرائق غابات الجزائر

بأوامر ملكية.. المغرب يبدي استعداده لمساعدة الجزائر

وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، كما أعرب بن زايد عن تعازيه للشعب الجزائري وأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد الشيخ محمد بن زايد تضامن الإمارات ووقوفها إلى جانب الأشقاء في الجزائر واستعدادها لتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة في مواجهة هذه التحديات والظروف الصعبة، سائلاً المولى السلامة للجزائر وأن يحفظ أهلها من كل مكروه.

من جانبه أعرب الرئيس عبدالمجيد تبون عن شكره وتقديره لما أبداه ولي عهد أبو ظبي من مشاعر أخوية صادقة تجاه أشقائه في الجزائر.

يذكر أن التليفزيون الجزائري الرسمي، أفاد في وقت سابق، بأن الجزائر توصلت لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي لاستئجار طائرتين لإخماد الحرائق كانتا تستخدمان في مكافحة الحرائق باليونان.

ونقل التليفزيون الجزائري الرسمي عن الوزارة الأولى "وضع الطائرتين حيز الاستغلال بدءاً من الخميس في الولايات التي نشبت فيها حرائق الغابات، في إطار تسخير كل الإمكانيات والدعم لإطفاء هذه الحرائق".

ولي عهد ابو ظبي الرئيس الجزائرى حرائق الغابات عبد المجيد تبون الجزائر الامارات

ترشيحاتنا

هاليب تودع بطولة مونتريال للتنس.. وأنس جابر تبلغ الدور الثالث

بازوكا نجم الدراويش: الأهلي لم يحترم الإسماعيلي فنيا

مجاهد: التحكيم المصري الأفضل في أفريقيا والأخطاء لن تنتهى

واتساب يخصص ميزته الأحدث لمستخدمي هواتف سامسونج.. تعرف عليها

مجاهد: لا يوجد خصم 6 نقاط من الزمالك.. والمواجهات المباشرة تحسم بطل الدوري

شاهد.. لحظة تحطم مروحية وسقوط ضحاياها في الماء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفرح تحول الى مأتم.. إصابة عدد من الأطفال برش خرطوش في القليوبية؟

وفاة طه عثمان لاعب وادي دجلة السابق في حادث أليم

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. الإعلان عن الأوائل خلال ساعات

مجاهد: لا يوجد خصم 6 نقاط من الزمالك.. والمواجهات المباشرة تحسم بطل الدوري

خطأ شائع يقع فيه بعض المصلين دون قصد يبطل الصلاة.. مستشار المفتي يكشف عنه

السم في القهوة.. عاملة نظافة تحاول التخلص من مدير مخازن مستشفى بالقليوبية

قراءة هذه السورة للميت تمنع من العذاب وتنير القبر

39 دولة تواجه خطر الاختفاء من العالم بسبب المناخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرى تنظم 3 ندوات بـ كنيستى  العذراء والبابا كيرلس بالإسكندرية.. صور

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

شاهد.. النيران تأكل غابات الجزائر.. ما الذي يحدث في بلد المليون شهيد؟

طريقة عمل شوربة خضار بالفراخ .. 6 وصفات مختلفة أبرزها بالشعرية

فيديو

فيديو جراف| التوك توك كلمة السر.. العثور على جثة طفل مذبوحا

اختفاء الجمال الثلاثة عن أعين المشركين .. معجزات في هجرة النبي

فيديو جراف.. البنجر .. يقي من السرطان ويخفض ضغط الدم

لاستكمال رحلة العلاج .. كواليس سفر ياسمين عبد العزيز إلى الخارج

المزيد

ساحة رأي

آية السيد تكتب: لماذا تبكى النساء كثيراً؟

عبد المعطى أحمد يكتب: «كورونا» والحق فى دعاوى ضد مرتكبيها!

المستشار محمد البياع يكتب: الأعمال والقانون

نهى حمدى تكتب: من البكينى إلى البوركينى

سارة محمد منسي تكتب: تصالح مع ذاتك

فاطمة حسن تكتب:  الحكم على الأموات بين التفريط والإفراط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ