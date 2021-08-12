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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد مكي ينعى شهداء حرائق غابات الجزائر

صدى البلد

ساند الفنان أحمد مكي الشعب الجزائري في اندلاع حرائق الغابات والتي ادي الي إصابات وصفات العشرات من المواطنين ورجال الحماية المدنية المشاركين في الإطفاء. 
 

وكتب احمد مكي عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "اللهم احفظ الجزائر من مكروة وسوء نسألكم الدعاء للأهل بالجزائر وخالص التعازي لأهالي شهداء الحادث الأليم اللهم سترك وعفوك ورحمتك ". 



 

وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 65 قتيلا، من بينهم 28 عسكريا و37 مدنيا أغلبهم بولاية تيزي وزو.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، يتواجد 12 عسكريا في حالة حرجة بالمستشفى.

من جانبه، قرر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إعلان حداد وطني لمدة ثلاثة أيام، بعد مقتل عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين، جراء الحرائق التي اجتاحت البلاد.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية، إن الحداد الوطني يبدأ اعتبارًا من الخميس المقبل، مع تجميد مؤقت لكل الأنشطة الحكومية والمحلية ماعدا التضامنية منها.

اندلاع حرائق بالولايات الجزائرية

وأعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، في بيان اول امس الثلاثاء ، عن ارتفاع عدد ‎حرائق الغابات إلى 99 حريقا في  16 ولاية.

وتتمثل الولايات التي اندلعت فيها هذه الحرائق في كل من تيزي وزو 25 حريقا، الطارف 14، جيجل 12، بجاية 12، سكيكدة 09، بومرداس 04، المدية 03، البليدة 03، سطيف 03، عنابة والبويرة 02 حريقين، و حريق واحد في كل من قسنطينة، قالمة، تبسة، سوق اهراس، تيبازة.

فيما ألقت قوات الدرك الوطني في الجزائر القبض على شخص ببلدية سرايدى، بولاية عنابة، أمس الثلاثاء، بينما كان يحاول إشعال حريق في غابة بجبال سرايدي بأعالي إيدوغ، بشمال شرق البلاد.

وأكد رئيس وزراء الجزائر، أيمن بن عبد الرحمن، أن التحريات الأولية أثبتت أن حرائق الغابات التي تشهدها البلاد ناتجة عن فعل إجرامي.

 

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