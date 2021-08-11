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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بأوامر ملكية.. المغرب يبدي استعداده لمساعدة الجزائر

ملك المغرب
ملك المغرب

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغاربية، أن الملك محمد السادس أعطى تعليماته لوزيري الداخلية والشؤون الخارجية، من أجل التعبير لنظيريهما الجزائريين، عن استعداد المملكة المغربية لمساعدة الجزائر في مكافحة حرائق الغابات التي تجتاح العديد من مناطق البلاد.

 

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء أنه حسب تعليمات العاهل المغربي فقد تمت تعبئة طائرتين لإخماد الحرائق من طراز كنادير، للمشاركة في هذه العملية، بمجرد الحصول على موافقة السلطات الجزائرية.
 

وكان  التلفزيون الجزائري الرسمي أفاد  بأن الجزائر توصلت لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي لاستئجار طائرتين لإخماد الحرائق كانتا تستخدمان في مكافحة الحرائق باليونان.

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استئجار طائرتين.. الجزائر تلجأ للاتحاد الأوروبي لمواجهة الحرائق

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الجزائر.. ارتفاع ضحايا الحرائق إلى 69 قتيلا بينهم 20 عسكريا

ونقل التلفزيون الجزائري الرسمي عن الوزارة الأولى "وضع الطائرتين حيز الاستغلال بدءاً من الخميس في الولايات التي نشبت فيها حرائق الغابات، في إطار تسخير كل الإمكانيات والدعم لإطفاء هذه الحرائق".

 

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية أفادت  نقلا عن النائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو،عبد القادر عمروش أن  عدد ضحايا الحرائق التي اندعلت أول أمس الإثنين بولاية تيزي وزو وحتي اليوم بلغت 69 قتيلا, منهم 20 عسكريا.


وكان  الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن ، اليوم الأربعاء، أن بلاده سترسل 3 طائرات إلى الجزائر، اعتبارا من يوم غد الخميس، للمساعدة في إطفاء الحرائق التي تجتاح البلاد.

 

وكتب الرئيس الفرنسي في تغريدة علي تويتر: "أمام المآسي التي تواجه أصدقاء فرنسا، فإن تضامننا صريح. إلى الشعب الجزائري، أريد أن أقدم دعمنا الكامل".

 

وأضاف "اعتبارا من الغد، سيتم إرسال طائرتي إطفاء وطائرة توجيه إلى منطقة القبائل، التي تجتاحها حرائق عنيفة".

 

وتواصل فرق الحماية المدنية الجزائرية مدعومة بقوات الجيش ومتطوعين، اليوم  إخماد حرائق الغابات التي اجتاحت شمال البلاد خصوصا منطقة القبائل وتسببت في وفاة العشرات، وفق ما ذكرت صحيفة النهار الجزائرية.


وأعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، في بيان لها أمس الثلاثاء، عن إرتفاع عدد ‎حرائق الغابات إلى 99 حريقا عبر 16 ولاية حتي الساعة السابعة مساء.

 

وتتمثل الولايات التي اندلعت فيها هذه الحرائق في كل من تيزي أوزو 25 حريقا، والطارف 14، وجيجل 12، وبجاية 12، وسكيكدة 9، وبومرداس 4، والمدية 3، والبليدة 03، وسطيف 3، وعنابة والبويرة حريقين، و حريق واحد في كل من قسنطينة، قالمة، تبسة، سوق اهراس، تيبازة.

 

وقال رئيس الوزراء الجزائري للتلفزيون الحكومي إن التقارير الأولية من الأجهزة الأمنية أظهرت أن الحرائق في منطقة القبائل كانت "متزامنة للغاية" ، مضيفًا أن ذلك "يقود المرء للاعتقاد بأن هذه أعمال إجرامية".

 

وفي وقت سابق ، سافر وزير الداخلية كمال بلجود إلى منطقة القبايل لتقييم الوضع وألقى باللوم في الحرائق هناك على إحراق متعمد.

 

وقال بيلجود للتلفزيون الوطني "ثلاثون حريقا في نفس الوقت في نفس المنطقة لا يمكن أن يكون عن طريق الصدفة" ، على الرغم من عدم الإعلان عن أي اعتقالات.

 

واندلعت عشرات الحرائق يوم الاثنين في منطقة القبائل وأماكن أخرى، ولم ترد تفاصيل فورية لتفسير ارتفاع حصيلة القتلى في صفوف الجيش

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