بعد لقاء مع وزير الرياضة.. نادي التجمع هايتس يتطلع إلى دوري الأضواء

إستقبل الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب و الرياضة، بديوان الوزارة المستشار محمد الأسيوطى رئيس مجلس إدارة نادي التجمع هايتس، وبحثا خلال إجتماعهما ما تم من تطوير وإنجاز داخل النادى من منشآت ونشاط رياضي، ومدى الفرق بين إستلامه عام ٢٠١٨ و ما أصبح عليه حتى الآن وكذا تم مناقشة خطة النادى في المرحلة المقبله، وكافه متطلبات النادى.

من جانبه قرر وزير الشباب و الرياضة استعداد الوزارة لتقديم كافة اوجه الدعم لإستكمال الأعمال وتطوير النادى، مبديا إعجابه بما تم من إنجازه من ملاعب جديدة لكرة القدم وكرة السلة، بشكل يتلاءم مع خطة الدولة المصرية في بناء الإنسان والإهتمام بمجال الرياضة داخل مجتمع مصري سليم.

في نفس السياق، أعلن نادي التجمع هايتس عن انشاء فرقتين درجه اولى موسم ٢٠٢١. ٢٠٢٢. رجال وسيدات في لعبة كرة السلة وتسجيلهم بالاتحاد المصري، للعبة،. حيث يلعب فريق الرجال بقيادة المدير الفني كابتن مدحت رشدي في دوري ابطال المناطق وهما، والطموح من أجل الصعود إلى دوري الممتاز ج، بينما يلعب فريق البنات بقيادة المدير الفني عادل بدران في دوري الممتاز ج من أجل الصعود الي دوري الممتاز ب.، تحت قيادة رئيس الجهاز الفني كابتن عمر مؤمن.