عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد لقاء مع وزير الرياضة.. نادي التجمع هايتس يتطلع إلى دوري الأضواء

وزير الرياضة ورئيس
وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة نادي التجمع هايتس

إستقبل الدكتور أشرف صبحى،  وزير الشباب و الرياضة، بديوان الوزارة  المستشار محمد الأسيوطى رئيس مجلس إدارة نادي التجمع هايتس، وبحثا خلال إجتماعهما ما تم من تطوير وإنجاز داخل النادى من منشآت ونشاط رياضي، ومدى الفرق بين إستلامه عام ٢٠١٨ و ما أصبح عليه حتى الآن وكذا تم مناقشة خطة النادى في المرحلة المقبله، وكافه متطلبات النادى. 

من جانبه قرر وزير الشباب و الرياضة استعداد الوزارة لتقديم كافة اوجه الدعم لإستكمال الأعمال وتطوير النادى، مبديا إعجابه بما تم من إنجازه من ملاعب جديدة لكرة القدم وكرة السلة، بشكل يتلاءم مع خطة الدولة المصرية في بناء الإنسان والإهتمام بمجال الرياضة داخل مجتمع مصري سليم.

في نفس السياق، أعلن نادي التجمع هايتس عن انشاء فرقتين درجه اولى  موسم ٢٠٢١. ٢٠٢٢. رجال وسيدات في لعبة كرة  السلة وتسجيلهم بالاتحاد المصري، للعبة،. حيث يلعب فريق الرجال بقيادة المدير الفني كابتن مدحت رشدي  في دوري ابطال المناطق وهما، والطموح من أجل الصعود إلى دوري الممتاز ج، بينما يلعب فريق البنات بقيادة المدير الفني عادل بدران  في دوري الممتاز ج من أجل الصعود الي دوري الممتاز ب.، تحت قيادة رئيس الجهاز الفني كابتن عمر مؤمن.

وزير الشباب الاتحاد المصري دورى الممتاز ب مجال الرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة الدولة المصرية

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة: فحص ١.٩ مليون طفل ضمن مبادرة علاج ضعف وفقدان السمع

رئيس بيت العائلة المصري بألمانيا: الجمهورية الجديدة تغيير شامل لحياة المصريين

تطبق أول أكتوبر.. غرفة القاهرة تكثف توعية منتسبيها بمنظومة التسجيل الجمركي المسبق للشحنات

بـ 20.5 مليون دولار.. بيع أغلى سيارة ماكلارين في العالم |تفاصيل

انطلاق جلسة مباحثات بين سامح شكري ونظيره الياباني بمقر وزارة الخارجية.. صور

بعد حجزها في العناية المركزة.. معلومات عن الفنانة سحر عبد الحميد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأخ والأم وعشيقها.. تفاصيل جديدة في قتل سيدة وأسرتها لطليقها في كرداسة

رحيل تاكيس جونيس.. بالإسم شوبير يكشف هوية مدرب بيراميدز الجديد

أخبار الأهلي..بشري سارة قبل مواجهة طلائع الجيش..ضربة موجعة للأحمر.. موقف بيرسي تاو

الكيلو بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 16-8-2021

5 أمراض غير متوقعة تصيبك عند البقاء في التكييف لفترات طويلة

موعد بداية الدراسة في المدارس الدولية والخاصة والرسمية| تفاصيل

مرفوض .. مجدى عبدالغني يكشف حقيقة التفويت فى مباراة الزمالك والاسماعيلي

غايب من 5 أيام.. العثور على جثة أمين شرطة داخل مستشفى بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل العاشورة بخطوات بسيطة

طريقة تحضير الكيك بحشوة الشوكولاتة والكراميل

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل البعثة المشاركة في بارالمبياد طوكيو

وزير الرياضة شاهدا .. جيانا فاروق تحتفل بعقد قرانها

فيديو

فيديوجراف.. تزوجت مرتين واعتزلت .. ظهور جديد للفنانة المعتزلة نسرين

خلي بالك.. 2000 جنيه مخالفة تركيب زجاج فاميه في قانون المرور الجديد

موت شيماء سيف وزواج ساموزين .. شائعات تطارد الفنانين

حمو بيكا يتحدى النقابة.. رقص صاخب لـ لورديانا في الساحل الشمالي.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

مني داوود تكتب: فن الإتيكيت والأطفال

عثمان المقدم يكتب: قدر الله وما شاء فعل

د.إيمان شاهين تكتب: دور المرأة في خلق جيل يواجه التحديات

د.سلامة عمر يكتب: رسالتي في الماجستير

د.محمد عونى يكتب: كرة اليد تاريخ مشرف لمصر

ليلى موسى تكتب: الإدارة الذاتية سفينة النجاة لإيصال سوريا إلى بر الأمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

اﻟﻤﺰﻳﺪ