السر في السحلب.. إمام عاشور يكشف صداقة قوية تربطه بـ تريزيجيه

كشف إمام عاشور عن علاقة صداقة قوية تجمعه باللاعب محمود حسن تريزيجيه، وعلق مازحًا: “كنت أقول له إني كنت أشاهده في التلفزيون وأنا أشرب السحلب”، فرد عليه تريزيجيه بابتسامة.

وأضاف فى تصريحات لقناة أون سبورت أن العلاقة بين لاعبي الأهلي والزمالك يساء فهمها من البعض، مؤكدًا أن ما يحدث داخل الملعب لا يتعدى كونه حماسًا رياضيًا.

وأكد على صداقته بدونجا وشيكابالا، قائلاً: “شيكابالا صاحب قلب أبيض، ولا توجد بيننا أي مشاكل”.

السوبر الإفريقي… اليوم الأصعب

وصف خسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك بأنها من أسوأ لحظاته، خاصة وأن الأهلي كان متقدمًا حتى اللحظات الأخيرة، قبل أن يخسر بركلات الترجيح.



الاحتراف لا يلغي الإخلاص

أكد إمام أن الاحتراف جزء من اللعبة، لكن ذلك لا ينفي إخلاصه للنادي وجمهوره، وقال: “أراعي أكل عيشي، لكني لا أبخل بقطرة عرق على النادي الذي ألعب له”.



طموحات مشروعة لجمهور الأهلي

اختتم عاشور بتأكيده أن جمهور الأهلي له الحق أن يحلم حتى بتحقيق كأس العالم، مشيرًا إلى أن الأهلي يملك نجوماً وتاريخًا، ولا يرى فوارق جوهرية بينه وبين أي فريق عالمي أو منتخب.



