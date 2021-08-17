نشرة التحقيقات:5 أشياء تفعلها لو مجموعك ضعيف.. هل تستقبل طالبان داعش وبوكوحرام؟

قدم قسم التحقيقات بموقع «صدى البلد»، مجموعة من التقارير المهمة التي ناقشت عدد من القضايا المحلية والإقليمية.

وخلال السطور التالية، نستعرض أبرز التغطيات التي قدمها قسم التحقيقات للأحداث المحلية والإقليمية والعالمية اليوم الثلاثاء 17 أغسطس..

على مدار العقد الماضي، دعمت باكستان حركة طالبان حتى في مواجهة تحالف بقيادة الولايات المتحدة يضم 46 دولة، ومن غير المرجح أن تتغير هذه السياسة الآن مع مغادرة الجيش الأمريكي وحلف شمال الأطلسي.

وفي مواجهة الهند، فإن باكستان متحفزة أكثر من أي وقت مضى لدعم المتمردين، في أفغانستان، الذين يسعون لموازنة نفوذ نيودلهي في المنطقة، كما أن إسلام آباد تخشى من قيام حكومة أفغانية قوية متحالفة مع الهند والغرب، الأمر الذي قد ينتهي بتطويق باكستان، وفي الوقت نفسه يبدو أن محادثات السلام تراوح مكانها في وقت لا تبدو طالبان أو الرئيس الأفغاني أشرف غني، مستعدين للتفاوض، إذ يدعي كل طرف الشرعية وأنه الحاكم الشرعي.

تظل الأزمة اللبنانية من أكثر الأزمات صعوبة وتعقيدا على الساحة العربية والدولية، وتحمل كثيرا من المعاناة وصعوبة المعيشة للشعب اللبناني، ففي وسط كل ما يعانيه لبنان من نقص حاد في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والوقود والماء وكذلك الخدمات الصحية وعدم مقدرة الطبقة السياسية اللبنانية من التوافق والتوصل إلى حلول تضمن خروج لبنان من كبوتها وتشكيل حكومة وطنية، يظل الشعب اللبناني صامدا ومتماسكا ومساندة لوطنه.

وتطرح الأزمة السياسية في لبنان العديد من التساؤلات عن كيفية التوصل إلى اتفاق بين رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي والرئيس اللبناني ميشال عون بخصوص تشكيل الحكومة المنتظرة من قبل المجتمع الدولي وتحسين الاقتصاد اللبناني المنهار، وعن دور القوى الإقليمية والدولية في التفاعل والضغط على الرئيس اللبناني والطبقة السياسية للمساعدة في خروج لبنان من كبوته.

و نظم موقع "صدى البلد" ندوة بعنوان "مستقبل العملية السياسية في لبنان"، بحضور كل من الدكتورة جيلان جبر عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، والأستاذ عبد الله نعمة المحلل السياسي اللبناني.

بعد هروب الرئيس الأفغاني أشرف غني، وخلو منصب الرئيس وسيطرة طالبان على الحكم في أفغانستان بصورة كاملة أعاد هذا الأمر إلى الأذهان سطوة الحركات الإسلامية .

ولهذا السبب زاد قلق الدول وتسارعها لـ إجلاء دبلوماسييها ورعاياها من كابول خوفا من مهاجمة حركة طالبان عليهم واعتقالهم أو قتلهم.

وتقوم الدول التي كانت مشاركة في الحرب على طالبان في عام 2001، ومنهم الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا واسبانيا ونيجيريا، بإجلاء رعاياها من كابول، حيث توجد السفارات، وخفض عدد دبلوماسييها، فيما تعيد دول أخرى موظفيها إلى وطنهم وتغلق سفاراتها خوفا من حركة طالبان المتطرفة.

وفي السطور التالية يستعرض موقع «صدى البلد» الدول التي أخلت سفاراتها رعاياها من كابول حتى الآن..

أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن شروط القيد بها، بالنسبة لخريجي لكليات الطب الخاصة داخل مصر، والأجنبية خارج البلاد، وخاصة تلك التي لا تمتلك مستشفيات جامعة، بالإضافة إلى الشهادات الخارجية و المعادلة للثانوية، التي لا تدرس بها مواد الكمياء والأحياء.

وقال الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن أسباب تعديل نظام قيد خريجى طب الجامعات الأجنبية خارج مصر، جاء للحفاظ على المهنة.

وأكد الطاهر في تصريحات لـ صدى البلد، أن أسباب التعديل جاءت بناء علي التالي:

ظهرت العديد من المشكلات فى السنوات الأخيرة ومنها:

1- بعض الطلاب يدخلون كليات طب أجنبية بمجموع يقترب من 50% فقط بالثانوية العامة، مما أهدر مبدأ تكافؤ الفرص.

2- بعض الطلاب الحاصلين على الثانوية من القسم الأدبى دخلوا كليات طب أجنبية، دون دراسة المواد العلمية المؤهلة لدراسة الطب.

بعد سيطرة حركة طالبان على حكم أفغانستان، زاد قلق دول العالم وتسارعها لـ إجلاء دبلوماسييها ورعاياها من العاصمة كابول خوفا من مهاجمة حركة طالبان عليهم واعتقالهم أو قتلهم.

وتقوم الدول التي كانت مشاركة في الحرب على طالبان في عام 2001، ومنها الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا ونيجيريا، بإجلاء رعاياها من العاصمة الأفغانية كابول، حيث توجد سفاراتها، وخفض عدد دبلوماسييها، فيما تعيد دول أخرى موظفيها إلى وطنهم وتغلق سفاراتها خوفا من حركة طالبان المتطرفة.

يسدل الستار اليوم على ماراثون الثانوية العامة بإعلان نتيجة الثانوية العامة ، حيث يترقب الطلاب حصاد ما زرعوه طوال عام كامل من مذاكرة وجد واجتهاد.

ويشعر طالب الثانوية العامة بصعوبة الوقت الذي يمر عليه انتظار لمعرفة نتيجة الثانوية العامة، ويجول في خاطره كثير من الأفكار والتوقعات والأحلام، وتكون الغالبية العظمى منها أفكارا سلبية، تتعلق برد فعل الأسرة إذا فشل في تحقيق حلمها بحصوله على درجات عالية تلحقه بـ كلية من كليات القمة.

يشاهد العالم ما يحدث في أفغانستان بعد انسحاب الولايات المتحدة وسيطرة حركة طالبان على البلاد، وسط مخاوف من أن تصبح أفغانستان بؤرة للإرهاب وقمع الحريات وخاصة حرية المرأة.

ومع الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وقول الرئيس جو بايدن إن «الولايات المتحدة لن تحارب نيابة عن الجيش الأفغاني»، وترك الشعب الأفغاني يواجه مصيره وحيدا، يعود إلى الذاكرة الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة في أنحاء متفرقة من العالم وارتكبت بها ما قد يندرج تحت مسمى جرائم حرب.

وفي التقرير التالي يعرض «صدى البلد» أخطر جرائم الحرب التي ارتكبتها الولايات المتحدة في الحروب التي خاضتها في القرن العشرين والواحد والعشرين ..