ندوة «صدى البلد».. ماذا يجرى في الداخل اللبناني وإلى متى ستستمر الأزمة؟

تظل الأزمة اللبنانية من أكثر الأزمات صعوبة وتعقيدا على الساحة العربية والدولية، وتحمل كثيرا من المعاناة وصعوبة المعيشة للشعب اللبناني، ففي وسط كل ما يعانيه لبنان من نقص حاد في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والوقود والماء وكذلك الخدمات الصحية وعدم مقدرة الطبقة السياسية اللبنانية من التوافق والتوصل إلى حلول تضمن خروج لبنان من كبوتها وتشكيل حكومة وطنية، يظل الشعب اللبناني صامدا ومتماسكا ومساندة لوطنه.

بينما تطرح الأزمة السياسية في لبنان العديد من التساؤلات عن كيفية التوصل إلى اتفاق بين رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي والرئيس اللبناني ميشال عون بخصوص تشكيل الحكومة المنتظرة من قبل المجتمع الدولي وتحسين الاقتصاد اللبناني المنهار، وعن دور القوى الإقليمية والدولية في التفاعل والضغط على الرئيس اللبناني والطبقة السياسية للمساعدة في خروج لبنان من كبوته.

وفي هذا الإطار، نظم موقع "صدى البلد" ندوة بعنوان "مستقبل العملية السياسية في لبنان"، بحضور كل من الدكتورة جيلان جبر عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، والأستاذ عبد الله نعمة المحلل السياسي اللبناني.

انهيار الدولة اللبنانية

وقالت جيلان جبر، إن ما يحدث في لبنان الآن هو انهيار للدولة اللبنانية من الناحية الاقتصادية والسياسية والأمنية، ومنذ انفجار مرفأ بيروت في العام الماضي وحتى الآن يوجد تدهور سريع في الأحداث اللبنانية، وحتى الآن لم يتم الكشف عن المتسبب في هذا الانفجار الذى يعتبر الانفجار الأكبر في القرن الحالي، بالإضافة إلى أنه مأساة إنسانية كبيرة تضرر بها الشعب اللبناني وصورة الدولة اللبنانية.

انفجار مرفأ لبنان

وتابعت: "مرفأ لبنان كان من أهم الموانئ على البحر الأبيض المتوسط وكان له أهمية تجارية كبيرة، أصبح عبارة عن حطام لا يوجد من يبحث عن المتسبب في هذا الانفجار وكيف سيتم ترميمه، وما هي حقيقة النترات التي وجدت في المرفأ والتي تسببت في الانفجار، ومن ورائه".

ولفتت إلى أنه "منذ استقالة الحكومة المؤقتة بعد انفجار المرفأ منذ عام وحتى الآن، لم نر أي حكومة أخرى، بالرغم من أن الرئيس سعد الحريري حاول تشكيل حكومة منذ 9 أشهر ولكن وجد تعنتا واضحا وملحوظا من قبل الرئيس ميشال عون، كما أن حزب الله ما زال هو الميليشيا التي تحكم بالسلاح في لبنان وهو تابع لإيران".

مقايضة بين إيران والولايات المتحدة

وأضافت: "لذلك هناك تعطيل للدولة اللبنانية التي تنهار في مقابل المقايضة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، إذا تمت المفاوضات بين الطرفين في فيينا وشهدت تطورات سيكون هناك تنازلات وتسهيلات في الملف الإيراني، ولكن إذا لم تتم وظل هناك حالة من التعنت من قبل الطرفين، سيكون هناك تدهور أكثر في لبنان".

لبنان الرسالة

وأوضحت أن "لبنان هي الدولة التي يسمونها بالرسالة أكثر منها دولة، بمعني أن لبنان جامعة لـ 18 طائفة ولها خصوصية على البحر المتوسط، كما أنها جارة للاحتلال الإسرائيلي، وجارة لسوريا، مما جعلها رهينة للصراع السوري الإسرائيلي، وصراع السلام الفلسطيني الإسرائيلي، كما أن لبنان تعتبر أنها صندوق البريد الذي ترسل به كل الرسائل للمنطقة".

إعادة تقسيم للنفوذ

ولفتت إلى أنه "ما نشهده الآن على الساحة اللبنانية هو إعادة تقسيم النفوذ في منطقة الشرق الأوسط، لأن هناك العديد من الأطراف التي دخلت في هذه المنطقة، مثل روسيا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى الحلفاء القدامى للبنان وهم الدول العربية وفرنسا الحلف الأساسي للبنان".

واستطردت: "كل هذه الأطراف الدولية والإقليمية بينهم صراعات وعدم توافق على ما سيحدث في لبنان والمنطقة ككل، وعدم وضوح للمقايضة التي ستحدث بين إيران والولايات المتحدة، بالتالي فأن الشعب اللبناني والدولة اللبنانية تدفع ثمن هذه الصراعات من تدهور في حالتها الاجتماعية وخدماتها الأساسية من كهرباء ووقود وخبز وإنهيار للعملة اللبنانية".

انهيار لم يحدث من قبل

وأشارت إلى أن "التدهور الحادث في لبنان لم تشهده في وسط الحرب الأهلية التي قامت في لبنان في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، من انفلات أمني وتدهور في الحياة المعيشية".

وأكدت أن "حالات الاغتيال التي حدثت في لبنان من صحفيين وإعلاميين وسياسيين لم يكشف عنها، ولم يتم الكشف عن المتسبب في إن انفجار مرفأ بيروت، إذا هناك تساهل في الاختراق الأمني والسياسي في الدولة اللبنانية".

WhatsApp Image 2021-08-17 at 12.01.30 AM

WhatsApp Image 2021-08-17 at 12.01.29 AM (1)

WhatsApp Image 2021-08-17 at 12.01.29 AM

WhatsApp Image 2021-08-17 at 12.01.27 AM

WhatsApp Image 2021-08-17 at 12.01.26 AM